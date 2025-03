Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c66ca93-3ded-4aee-87b2-b2138af36a24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyenkor minden sebességmérőt bevetnek. ","shortLead":"Ilyenkor minden sebességmérőt bevetnek. ","id":"20250321_speedmarathon_2025_meresi_poontok_lakossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c66ca93-3ded-4aee-87b2-b2138af36a24.jpg","index":0,"item":"9c9bd1cb-7a1d-4cb3-b1d2-2651ee303105","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_speedmarathon_2025_meresi_poontok_lakossag","timestamp":"2025. március. 21. 12:19","title":"Közeledik a nagy traffipaxnap, a rendőrség azt kérdezi, hol mérjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","shortLead":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","id":"20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860.jpg","index":0,"item":"f5b16427-2ee6-40b7-9b0d-5e943ffd80f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"Még kevesebb uniós forrás érkezhet Magyarországra a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","id":"20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8.jpg","index":0,"item":"d6ba2f3b-dc36-4a44-8106-3c2d2673be68","keywords":null,"link":"/elet/20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 15:52","title":"Bíróság elé állítják a 81 éves vadászt, amiért megölte a lábait szétmarcangoló, védett medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","shortLead":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","id":"20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"f2d914c1-def4-4dcd-a163-0ca8213f698d","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 17:52","title":"Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk az otthonukat.","shortLead":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk...","id":"20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4.jpg","index":0,"item":"d352e58a-f774-4137-b909-6634518deebe","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 20. 16:39","title":"Putyin kiutasítja azokat az ukránokat az elfoglalt területekről, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","shortLead":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","id":"20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b.jpg","index":0,"item":"0ba1ee4b-f8fa-40ad-b2e6-e141856f0e91","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","timestamp":"2025. március. 19. 15:28","title":"Hajós András reagált arra, hogy kihúzta a gyufát a Korda házaspárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","shortLead":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","id":"20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54.jpg","index":0,"item":"0f1cbe1e-039e-4796-85de-35c6ac5c89f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Kevesebb mint félmillió forint tartozásért verték agyon a nyugdíjas pestszentimrei taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","shortLead":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","id":"20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488.jpg","index":0,"item":"1c3ccb43-613c-4f49-971c-57dc94f69f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","timestamp":"2025. március. 20. 22:01","title":"Négy és fél tonna kokaint szállító csónakot fogtak el Mexikó partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]