Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban sem tiszta, pontosan milyen viszontvámrendszert fog bejelenteni magyar idő szerint szerda este Donald Trump amerikai elnök. Közgazdászok mindenesetre lemodellezték a legrosszabb forgatókönyvet, aszerint a vámok még nagyobbak lehetnek, mint amelyek tovább súlyosbították a nagy gazdasági világválságot és világkereskedelmi féket, GDP-krachot és inflációvágtát hoztak. De ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, az egész világnak Trumppá kellene válnia.","shortLead":"Az utolsó pillanatban sem tiszta, pontosan milyen viszontvámrendszert fog bejelenteni magyar idő szerint szerda este...","id":"20250402_Donald-Trump-viszonossagi-vamok-viszontvamok-vamhaboru-globalis-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"f462845e-a990-450f-9ae5-caaad801e739","keywords":null,"link":"/360/20250402_Donald-Trump-viszonossagi-vamok-viszontvamok-vamhaboru-globalis-hatasok","timestamp":"2025. április. 02. 13:00","title":"Jönnek Trump bosszúvámjai, száz éve nem látott kereskedelmi háborút szabadíthatnak a világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új frontot nyitna az EU a kereskedelmi háborúban, a techcégeket vehetik célba. ","shortLead":"Új frontot nyitna az EU a kereskedelmi háborúban, a techcégeket vehetik célba. ","id":"20250401_usa-tech-eu-vam-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"88363d39-45b1-4ea2-949e-995cab87fdb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_usa-tech-eu-vam-trump","timestamp":"2025. április. 01. 11:19","title":"Az EU ott vághat vissza Trumpnak, ahol az igazán fájhat Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka - Tóth Jakab","category":"itthon","description":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","shortLead":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","id":"20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee.jpg","index":0,"item":"11814ff7-c561-4f92-9ab4-f0103b13f44e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 08:30","title":"„Persze, hogy ez csapda. De az is csapda, ha nem csinálunk semmit” – videó a zebrás hídfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","id":"20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227.jpg","index":0,"item":"477f507a-d31d-44f8-86e3-7a0c205dc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","timestamp":"2025. április. 01. 07:21","title":"Őrült rekordot futott az Aston Martin hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv ismerete nélkül rajtolt el az Apple Intelligence hazánkban is. Ha valaki szeretné használni, kénytelen néhány beállítást is megváltoztatni a készülékén.","shortLead":"A magyar nyelv ismerete nélkül rajtolt el az Apple Intelligence hazánkban is. Ha valaki szeretné használni, kénytelen...","id":"20250401_apple-intelligence-eu-megjelenes-frissites-ios-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"3c4b6d39-ba73-4051-b781-62889d45621e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-intelligence-eu-megjelenes-frissites-ios-18","timestamp":"2025. április. 01. 10:03","title":"Magyarországra is megérkezett az Apple mesterséges intelligenciája, de van egy súlyos hiányossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, vagy a Benjamin Button különös élete.","shortLead":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik...","id":"20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b.jpg","index":0,"item":"8d0f5e68-7e6b-46ad-b2e7-54610290da3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","timestamp":"2025. április. 02. 10:11","title":"David Fincher rendezésében jön Brad Pitt-tel a főszerepben a Volt egyszer egy Hollywood folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","shortLead":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","id":"20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"03a9cfc8-668f-4c10-8e1e-cd07e465156c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","timestamp":"2025. április. 01. 08:42","title":"2,9 százalékos hiányt ígért a kormány, 4,9 százalék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","shortLead":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","id":"20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"4eeceee0-f734-42f3-9b58-383bf6f62582","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. április. 01. 14:03","title":"Furcsa dolog történt az egerekkel, amelyek 37 napig voltak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]