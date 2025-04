Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra alatt sikerült. Az eredményből mindenki profitálhat.","shortLead":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra...","id":"20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35.jpg","index":0,"item":"35e45e49-cc84-4d5c-854b-7a61e7e5c96e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","timestamp":"2025. április. 13. 16:03","title":"96%-kal gyorsabb lett a számítógép, ami 1,5 óra alatt elvégzi, amit korábban 38 óra alatt sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amiben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, a nyitható tetejű luxus sportkocsik Louis Vuittonja.","shortLead":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram...","id":"20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735.jpg","index":0,"item":"6c7934df-86d9-4742-99f2-48b17fcd9533","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","timestamp":"2025. április. 14. 07:27","title":"700 Maybach-logó 120 millió forintért: beültünk a luxustól tocsogó legújabb puccos kabrióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély leváltani Orbánt.","shortLead":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély...","id":"20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581.jpg","index":0,"item":"7a0fcd9a-3fc8-4be0-81a2-d98cf7b36bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","timestamp":"2025. április. 12. 21:06","title":"Baranyi Krisztina: Ha nem jött volna Magyar Péter, lett volna más, aki összehoz egy új, nagy erejű ellenzéki pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","shortLead":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","id":"20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d.jpg","index":0,"item":"ee4a282a-5027-496c-b1a5-35770f6afd45","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","timestamp":"2025. április. 14. 15:15","title":"Mario Vargas Llosa a sírig őrizte a Márquezzel közös titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","shortLead":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","id":"20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"6542a73b-66ce-4dc6-a66f-f392a57ec2ad","keywords":null,"link":"/elet/20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A nemrég elhunyt Bényi Ildikó lánya lesz az Önök kérték! műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]