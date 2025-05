Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi értelmezését.","shortLead":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi...","id":"20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d.jpg","index":0,"item":"f25f69c7-9f85-4dce-847d-39ec89fd4e00","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","timestamp":"2025. május. 06. 11:15","title":"Az összes devizahiteles ügy felfüggesztését kezdeményezte Jámbor András és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények, így ehhez kell alkalmazkodnunk – véli Peter Roebben, aki 2025 elején vette át a K&H Bank vezérigazgatói posztját. Nem ismeretlen számára Magyarország: korábban már hét évet töltött itt vezető beosztásban. Vagy éppen az euró lesz a nyerő, netán a jen? Vélemény. 