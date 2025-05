Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek, de a szerződés nincs kőbe vésve. A feltételek életszerűen alakíthatók, ez pedig még hatásosabbá teszi ennek a megoldásnak a fő erényét. Nevezetesen azt, hogy egyben tartja a tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek...","id":"20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88.jpg","index":0,"item":"dd35d59a-c369-4e94-a617-bcacfe319229","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","timestamp":"2025. május. 07. 11:30","title":"Kijelöli a kereteket a bizalmi vagyonkezelés, de ezek szükség esetén módosíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát, hogy a párt inkább el se induljon a 2026-os választáson. A HVG úgy tudja, erről és a mandátumáról lemondott Orosz Anna képviselő-utódlásáról is szó lesz az elnökségin.","shortLead":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát...","id":"20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a.jpg","index":0,"item":"d77e10e9-592f-4d59-a2e6-b609fe8bcd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"Összeül a Momentum elnöksége, Fekete-Győr „felszámolási javaslata” és Orosz Anna utódlása is a témák közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f4160-2168-413b-b1dc-96f0abb1efef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bezalel Szmotrics szerint a palesztinok, miután kiköltöztették őket az övezetből el fognak költözni egy harmadik országba.","shortLead":"Bezalel Szmotrics szerint a palesztinok, miután kiköltöztették őket az övezetből el fognak költözni egy harmadik...","id":"20250506_izrael-penzugyminiszter-gazai-ovezet-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153f4160-2168-413b-b1dc-96f0abb1efef.jpg","index":0,"item":"b8bac94c-b6da-4b73-9361-c0828dcf65d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-penzugyminiszter-gazai-ovezet-megszallas","timestamp":"2025. május. 06. 15:15","title":"Izraeli pénzügyminiszter: A Gázai övezet el fog pusztulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","shortLead":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","id":"20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525.jpg","index":0,"item":"185955a2-5546-4706-a6f0-c5a276fe0557","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","timestamp":"2025. május. 08. 11:27","title":"Felesége brutális meggyilkolásával gyanúsítanak egy csömendi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 750 millió eurót próbál megszerezni.","shortLead":"Összesen 750 millió eurót próbál megszerezni.","id":"20250507_unios-forrasok-atcimkezes-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"482a38db-10de-4f10-af99-feb86a521354","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_unios-forrasok-atcimkezes-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 10:02","title":"A magyar kormány kiskapukat kihasználva próbál hozzájutni a befagyasztott uniós pénzekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár, délután már megkapta a bizalmat a Bundestagtól.","shortLead":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz...","id":"20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece.jpg","index":0,"item":"1e1b1b36-666d-44cb-bdef-f001d12ea57e","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Másodjára már megválasztották kancellárnak Friedrich Merzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes arzenálját vethetik be a Tisza Párt ellen. Kérdés, hogy a NER örökös miniszterelnökét kihívni merészelő Magyar megelőző támadásai elegendőek lesznek-e az új fegyverek hatástalanítására.","shortLead":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes...","id":"20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192.jpg","index":0,"item":"6f79c829-1de1-4887-8111-b2f2597f591c","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","timestamp":"2025. május. 07. 06:30","title":"Párbajnak indult, össztűz lehet belőle: érik a nagy csata a Fidesz és a Tisza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]