Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","shortLead":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","id":"20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"c0ec9109-5746-4810-bcc5-af353f60ded0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:50","title":"Nyilvánosságra hozott a HM egy oldalt a Ruszin-Szendit elmarasztaló dokumentumból, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","shortLead":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","id":"20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188.jpg","index":0,"item":"eedfd224-61bd-4251-9327-2840b10fae45","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 14. 06:00","title":"Újabb hatalmas leépítés jön a Microsoftnál, ami hatezer embert érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","id":"20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"ca3423ea-9f56-460f-b9f4-a791cb33b98f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","timestamp":"2025. május. 13. 22:10","title":"Matolcsy szerint azért van MNB-ügy, mert nem akarta levinni az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","shortLead":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","id":"20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6.jpg","index":0,"item":"c870c356-d3b2-4a83-9436-bbedd9ff521a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","timestamp":"2025. május. 14. 08:36","title":"Itt a kabriószezon: ezek a legkapósabb modellek most Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","shortLead":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","id":"20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"e7ca640c-fc85-4cd0-946a-3c94d8ad39f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","timestamp":"2025. május. 15. 10:16","title":"Támogatást kapnak az egyházi és más nem állami intézmények az energiaszámlák kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","shortLead":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","id":"20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1.jpg","index":0,"item":"1cb37473-2c44-4c9d-a424-846b0a5f53c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","timestamp":"2025. május. 14. 13:30","title":"Fogva tartottak egy 89 éves nőt, majd eladták az óbudai lakását, most a rendőröknek magyarázkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","shortLead":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","id":"20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a.jpg","index":0,"item":"7b573fcd-5f93-4836-ad75-1568c07da5b6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","timestamp":"2025. május. 15. 14:08","title":"Tömegbukás volt a Tour de Hongrie-n, több versenyző kórházba került – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]