[{"available":true,"c_guid":"27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról, hogy a párt megméreti-e magát, a küldöttgyűlés dönt júniusban.","shortLead":"Arról, hogy a párt megméreti-e magát, a küldöttgyűlés dönt júniusban.","id":"20250513_gelencser-ferenc-momentum-mozgalom-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd.jpg","index":0,"item":"b3b6d3db-1542-4d09-9105-8c0b05dbee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_gelencser-ferenc-momentum-mozgalom-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 13. 12:17","title":"„A rendszerváltás a cél!” – A momentumos Gelencsér Ferenc sem indul a jövő évi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd forintnyi uniós pénz úszott el, és – akárcsak az Elios-ügyben – itt is az adófizetők állták a cechet.","shortLead":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd...","id":"20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"0795247c-f75b-4c52-931b-73373250147f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:45","title":"A kormány ugyanazt a trükköt dobta be Rogánék cégének EU-s pénzeinél, mint az Elios-ügyben, és a végén mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"Rácz József","category":"360","description":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás büntetése mellett döntött, a gyógyítás helyett a szenvedés útját választotta. Milyen hatásai vannak a kriminalizációnak, és milyen eredményeket értek el azok az országok, amelyek a szerhasználatot nem rendészeti, hanem közegészségügyi problémaként kezelik? Rácz József pszichiáter, addiktológiai szakértő, egyetemi tanár, az MTA doktorának írása.","shortLead":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás...","id":"20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078.jpg","index":0,"item":"bfee330b-7e3d-4f0b-aa0a-23d26cb3f908","keywords":null,"link":"/360/20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","timestamp":"2025. május. 13. 14:10","title":"Rácz József pszichiáter: Ember helyett semmirekellő – amilyen az ország, olyan a drogtörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és elővásárlási jog alapításával védekezhetnek a túlnépesedés ellen. Az eredeti tervekhez képest végül a lakásvásárlások korlátozása kikerült a jogszabályból, azonban az elővásárlási jogra vonatkozó rész erőteljesebb lett.","shortLead":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és...","id":"20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"d07cdf6e-4b10-4499-b302-407b8f3d2f3d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","timestamp":"2025. május. 15. 09:15","title":"A lakásvásárlást nem korlátozhatják, de elővásárlási jogot tehetnek az ingatlanokra az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet, hogy ezzel nyugdíjazva egy ikonikus gombot is.","shortLead":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet...","id":"20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"bab9d3a0-941e-4f96-9384-931b13ab7f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","timestamp":"2025. május. 14. 11:03","title":"Megváltozhat a Google kereső – egy ismert gomb is búcsúzhat több évtized után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","shortLead":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","id":"20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838.jpg","index":0,"item":"6149eec2-5d15-472c-9b53-616d3f03da9c","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","timestamp":"2025. május. 14. 14:00","title":"„Ilyen helyzetekben tolakodó természetű vagyok” – így került az új pápa asztalához az ünnepi vacsorán Német László belgrádi érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a lefegyverzéssel „a demokrácia és a jólét korszaka” köszönt be.","shortLead":"A török elnök szerint a lefegyverzéssel „a demokrácia és a jólét korszaka” köszönt be.","id":"20250514_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-kurdisztani-munkaspart-terrorizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"b6695c5f-87f0-4b09-b1f9-5da136ec522e","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-kurdisztani-munkaspart-terrorizmus","timestamp":"2025. május. 14. 17:28","title":"Erdogan szerint a Kurdisztáni Munkáspárt feloszlása a terrorizmus végét jelentheti Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]