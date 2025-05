„A Quimby az elmúlt évtizedben megjárta az ország összes nagyszínpadát a fesztiváloktól a hazai arénákig. Semmihez sem fogható érzés tízezres tömegek előtt játszani, de a zenekar tagjainak elkezdett hiányozni a kezdeti fellépések hangulata. Ezért útjára indul a hatállomásos Quimby Közel turné, megidézve a régi klubkoncertek családias légkörét” – jelentette be közleményében az együttes. Hozzátették: a setlistbe olyan dalok is bekerülnek, amelyeket régóta nem játszanak koncerteken.

„Mint ahogyan az úszás után jólesik a napozás, a napozás után az úszás, sósra édes, édesre sós, ugyanúgy jó az effajta változatosság a léleknek. Sajátos hangulat járja át az embert, amikor bensőségesebb fizikai térbe kerül a közönségével. Régóta tartozunk már ezzel magunknak és a közönségünknek” – idézi a közlemény Varga Liviust.

A zenekar basszusgitárosa, Mikuli Ferenc hozzátette, a nagy koncerteken elképesztő energiák áradnak a színpad irányába, de ezt néha jó közelebbről is megélni, még akkor is, ha a kisebb helyek nagyobb energiabefektetés igényelnek a zenekartól is. Gerdesits Ferenc, a zenekar dobosa külön kiemelte, mennyivel jobban szereti, amikor a kisebb színpadokon a zenekari tagok is közelebb kerülnek egymáshoz a térben, ezáltal felértékelődik a közös játék öröme is.

A Közel turné május 16-án a pécsi Káptalankertben indul, május 30. és június 1. között Budapesten a Kobuciban lesznek koncertek, június 13-án a győri Bridge Gardenben, 20-án a balatonakarattyai Peter’s Teraszon, július 11-én a kecskeméti Ápoló Klubban, míg augusztus 2-án a balatonboglári Kultkikötőben lép fel a Quimby.