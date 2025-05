Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél.","shortLead":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf.jpg","index":0,"item":"eab30e9c-c237-4daf-af89-c6c33f7b0df4","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","timestamp":"2025. május. 19. 06:35","title":"Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot.","shortLead":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás...","id":"20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669.jpg","index":0,"item":"09d00baf-1d9e-4bae-b6ad-4ba2200de62e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","timestamp":"2025. május. 19. 13:03","title":"A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki felüdülten tért vissza Kárpátaljáról, ahol 35 gyülekezetet látogatott meg, és – ellentétben Magyarországgal – csupa szeretet vette körül. A püspök interjúban beszélt élményeiről.","shortLead":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki...","id":"20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2.jpg","index":0,"item":"3aad9114-26c7-408c-b935-b8888bb7736b","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","timestamp":"2025. május. 19. 19:21","title":"A kegyelmi botrány után Balog Zoltán a háború sújtotta Kárpátalján kereste a felüdülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül kétszer is nagy figyelmet kaptak a Grok chatbot válaszai az X-en, noha később „programozási hibára” hivatkozott az xAI eszköze.","shortLead":"Néhány napon belül kétszer is nagy figyelmet kaptak a Grok chatbot válaszai az X-en, noha később „programozási hibára”...","id":"20250519_elon-musk-xai-grok-mesterseges-intelligencia-x-holokauszt-elhunytak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d1ff1758-5b09-4993-8f3c-6f4fe6deff95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_elon-musk-xai-grok-mesterseges-intelligencia-x-holokauszt-elhunytak-szama","timestamp":"2025. május. 19. 10:03","title":"Elon Musk chatbotja „szkeptikus” a holokausztban elhunytak számát illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c393c1-9635-4590-b80a-55abce8481fb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali jelölt gratulált Nicusor Dan győzelméhez.","shortLead":"A szélsőjobboldali jelölt gratulált Nicusor Dan győzelméhez.","id":"20250519_george-simion-gratulalt-nicusor-dannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c393c1-9635-4590-b80a-55abce8481fb.jpg","index":0,"item":"20db1e00-88e9-4c8f-babf-ba51f92eb86b","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_george-simion-gratulalt-nicusor-dannak","timestamp":"2025. május. 19. 06:53","title":"Simion: A végsőkig kitartunk, még ha nehéz is megemészteni a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett.","shortLead":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban...","id":"20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff.jpg","index":0,"item":"d72f78af-11ec-45a8-86d9-3c440db3f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","timestamp":"2025. május. 20. 11:03","title":"Videón a Guinness-rekord: 10 518 drón repült egyszerre Vietnám felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. De a keretből Balásy Gyuláék a Digitális Állampolgárság Programot is népszerűsíteni fogják.","shortLead":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet...","id":"20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"a4688ae9-e4b6-4f5f-a3b2-611a5be52f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","timestamp":"2025. május. 19. 11:43","title":"Rogánék 3,9 milliárdos megbízást adtak Balásyéknak, hogy külföldön is áradjon a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]