[{"available":true,"c_guid":"89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","shortLead":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","id":"20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305.jpg","index":0,"item":"3a00ee15-f2af-4507-8bd9-0bb21f56d071","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","timestamp":"2025. május. 22. 07:59","title":"12 lóerős cuki aprósággal rukkolt elő a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","shortLead":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","id":"20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"61a8ac5c-45cc-48e3-9293-d47397572a53","keywords":null,"link":"/elet/20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","timestamp":"2025. május. 23. 05:50","title":"Vélhetően senki nem élte túl a San Diegó-i kisrepülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5b1c3-5031-43e0-aa00-886e784c92f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottat, Elias Rodriguezt korábban nem ismerte a rendőrség. ","shortLead":"A gyanúsítottat, Elias Rodriguezt korábban nem ismerte a rendőrség. ","id":"20250522_izrael-washington-nagykovetseg-gyilkossag-palesztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe5b1c3-5031-43e0-aa00-886e784c92f1.jpg","index":0,"item":"ec9e5412-fc49-4a0e-8b18-96db45151ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_izrael-washington-nagykovetseg-gyilkossag-palesztina","timestamp":"2025. május. 22. 10:58","title":"„Szabad Palesztinát!” – kiabálta a férfi, miután lelőtte a washingtoni izraeli követség két munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0a7f24-d349-41dc-875a-de18553f5ff7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A titkosított üzenetküldést lehetővé tevő Signal továbbra is úgy látja, nem jó ötlet, hogy a Windows Recall nevű funkciója képernyőképeket készít arról, mit csinálnak a felhasználók.","shortLead":"A titkosított üzenetküldést lehetővé tevő Signal továbbra is úgy látja, nem jó ötlet, hogy a Windows Recall nevű...","id":"20250522_signal-titkositott-uzenetkuldes-microsoft-windows-recall-kepernyokep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a0a7f24-d349-41dc-875a-de18553f5ff7.jpg","index":0,"item":"aa73783d-9b62-4c12-8e07-40f816b8cbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_signal-titkositott-uzenetkuldes-microsoft-windows-recall-kepernyokep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 22. 12:04","title":"Beintett a Signal a Windows leskelődős funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos tervszámok állnak rendelkezésre. Attól függ, honnan nézzük, és hogyan számolunk, de az biztos, hogy a 31 milliárd feletti rendezési költség duplája a 2022-esnek. Átszámoltuk, mi minden van benne ebben az összegben, amelyből kijönne még egy Rose d’Or szuperjacht is.","shortLead":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos...","id":"20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf.jpg","index":0,"item":"413e79fd-2284-4b4c-b786-e5e43851444e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 14:07","title":"Négy év alatt úgy drágul duplájára a parlamenti választás rendezési költsége, hogy közben Orbánék letörték az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","shortLead":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","id":"20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6.jpg","index":0,"item":"a1b49018-3018-4aa2-9d40-0bc1b01a5ae1","keywords":null,"link":"/sport/20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","timestamp":"2025. május. 21. 21:54","title":"A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","shortLead":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"34f0d002-6515-439e-9125-81e8f8ed68ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","timestamp":"2025. május. 23. 13:22","title":"Trump szerint nagyszabású fogolycseréről született megállapodás az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]