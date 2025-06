Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem hatszáz induló közül körült be a legjobb négy közé, akik szétosztották a szlovákiai verseny gigantikus nyereményét. A tapasztalt kártyás rapper még sosem nyert ekkorát.","shortLead":"Csaknem hatszáz induló közül körült be a legjobb négy közé, akik szétosztották a szlovákiai verseny gigantikus...","id":"20250603_Majka-hatalmasat-nyert-egy-pokerversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c.jpg","index":0,"item":"a8e6aaa7-b282-417b-b323-8ee18efc3f04","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Majka-hatalmasat-nyert-egy-pokerversenyen","timestamp":"2025. június. 03. 08:52","title":"Majka hatalmasat nyert egy pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan maradtak áram nélkül. Litkai Gergely mint a Duma Aktuál túlélőfelelőse készített egy útmutatót arról, mi a teendő ilyen esetben, hogyan lehet felkészülni. Nincs internet? Sebaj, ez nem jelent gondot, ha megtanuljuk kedvenc sorozatunk részeit kívülről. És mi legyen benne a 72 órára elég vészhelyzeti csomagban? Egy hűséges magánhadsereg biztosan nem jelenthet gondot. De talán ami a legfontosabb kérdés, hogyan vennék észre Magyarországon, hogy áramszünet van? ","shortLead":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan...","id":"20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc.jpg","index":0,"item":"80c034aa-ae7c-4d82-bc78-88555de77e19","keywords":null,"link":"/360/20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Nem kell rettegni az áramapokalipszistől, itt vannak a túlélőtippek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség mérnökei meg tudták oldani a problémát.","shortLead":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség...","id":"20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7.jpg","index":0,"item":"330709a2-3d55-4121-8982-a3352b189b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","timestamp":"2025. június. 02. 16:03","title":"Bajba került a NASA űrszondája, ami egy olyan aszteroida felé tart, amely mindenkit csúcsgazdaggá tehetne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","shortLead":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","id":"20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb.jpg","index":0,"item":"9ed881b6-7fd9-4345-8b4e-2020db3ec815","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","timestamp":"2025. június. 03. 08:33","title":"Erős földrengés volt Törökországban, 1 ember meghalt, 69-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia filozófus, Bernard-Henri Lévy szerint az ukrán akció bevonul a hadtörténetbe.","shortLead":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia...","id":"20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"975bd817-07b9-458f-9c80-376c09302e34","keywords":null,"link":"/360/20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Osztrák katonai szakértő: Az oroszok a mobilhálózat kikapcsolásával megfékezhették volna az ukrán dróntámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665cd80e-a8b3-40aa-b6be-6371d23042b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tíz kilométert ment így. ","shortLead":"Tíz kilométert ment így. ","id":"20250603_szembe-savb-ment-fel-az-M30-ra-a-kamionos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/665cd80e-a8b3-40aa-b6be-6371d23042b7.jpg","index":0,"item":"c5fb0151-4d86-4e8b-accb-fd1d548b3f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_szembe-savb-ment-fel-az-M30-ra-a-kamionos-video","timestamp":"2025. június. 03. 07:42","title":"Hiába a rengeteg tábla, mégis forgalommal szemben hajtott a kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]