[{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","shortLead":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","id":"20250605_szijjarto-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960.jpg","index":0,"item":"8751d11a-f402-4e46-b3a1-521140b5699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_szijjarto-salvador","timestamp":"2025. június. 05. 21:19","title":"Szijjártó szerint Magyarország és El Salvador együtt vívja a józan ész forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas érintőkijelzőkön is lehet.","shortLead":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas...","id":"20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"93d4f481-aad7-44c8-9ca9-e164cb0bd7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","timestamp":"2025. június. 05. 11:40","title":"A Revolut saját ATM-eket vezet be, a gépek mindent vernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76.jpg","index":0,"item":"52f4572f-bf1a-4679-9feb-78af79310032","keywords":null,"link":"/kkv/20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. június. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Milliárdos színvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és az iráni atomalku volt.","shortLead":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és...","id":"20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"eada1aff-8a79-4feb-bd79-3891174853de","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:29","title":"Putyin Trumpnak: Válaszolnunk kell a repülőtereinket ért támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében végzett munkáját.","shortLead":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében...","id":"20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"f9930f62-7b3f-4e36-808e-291188310db6","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","timestamp":"2025. június. 05. 15:52","title":"Trump szerint „menő” volt az ukránok drónos támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","shortLead":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","id":"20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b.jpg","index":0,"item":"d6f0c39e-3404-4430-8fb9-7110f585b051","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","timestamp":"2025. június. 06. 11:02","title":"Az Amerikai pite sztárja bemászott egy szemetesbe, hogy kibányássza belőle a kokaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]