[{"available":true,"c_guid":"fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264","c_author":"MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében.","shortLead":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést...","id":"20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264.jpg","index":0,"item":"72d72d67-6079-4f55-a6a6-005fe9cdf1af","keywords":null,"link":"/elet/20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","timestamp":"2025. június. 08. 15:54","title":"A pápa a háború befejezéséről és a családon belüli erőszakról is beszélt pünkösdvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","shortLead":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","id":"20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c.jpg","index":0,"item":"374a66bb-1c5b-46bd-91ca-5224ba4c1be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","timestamp":"2025. június. 09. 14:02","title":"Vitézy szerint a MÁV Lázár utasítására trükközik a késésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd7acdb-e69e-443c-b224-ced3b6ea00e5","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Én csak egyet hiszek el Magyar Péternek: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És nekem most elég, hogy ebben egyetértünk – írja Bojár Gábor, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója.","shortLead":"Én csak egyet hiszek el Magyar Péternek: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És nekem most elég, hogy ebben...","id":"20250609_Bojar-Gabor-Magyar-Petert-nem-kell-szeretni-meg-csak-egyeterteni-sem-kell-vele-Tisza-Fidesz-valasztas-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccd7acdb-e69e-443c-b224-ced3b6ea00e5.jpg","index":0,"item":"d43d0ab0-0120-4e02-8929-4f53a599f5d4","keywords":null,"link":"/360/20250609_Bojar-Gabor-Magyar-Petert-nem-kell-szeretni-meg-csak-egyeterteni-sem-kell-vele-Tisza-Fidesz-valasztas-2026-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"Bojár Gábor: Magyar Pétert nem kell szeretni, még csak egyetérteni sem kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","shortLead":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","id":"20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1.jpg","index":0,"item":"e28c3dd9-b1fa-4669-aa6d-649d1c6557d9","keywords":null,"link":"/sport/20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","timestamp":"2025. június. 08. 15:59","title":"Kirúgták az olasz válogatott szövetségi kapitányát a norvégok elleni zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa96a0-4ed7-44c7-b174-f28879b5327c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tűző napra ültették ki a tanulókat, hogy megnézzenek egy koncertet.","shortLead":"A tűző napra ültették ki a tanulókat, hogy megnézzenek egy koncertet.","id":"20250608_diak-rosszul-lett-hoseg-nemzeti-osszetartozas-napja-margitsziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fa96a0-4ed7-44c7-b174-f28879b5327c.jpg","index":0,"item":"75ac8d6d-ab1e-4c9b-8a85-2c632001cf2b","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_diak-rosszul-lett-hoseg-nemzeti-osszetartozas-napja-margitsziget","timestamp":"2025. június. 08. 20:41","title":"Több diák is rosszul lett a hőségben a nemzeti összetartozás napján a Margit-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b9b272-9a85-47f1-bcf6-48f5c16b7616","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Extravagáns lámpákkal, csökkentett légellenállással, nagyobb hatótávval és modernizált technikával támad a tágas utas- és csomagterű Tesla Model Y legfrissebb változata, melyet alapos tesztnek vetettünk alá.","shortLead":"Extravagáns lámpákkal, csökkentett légellenállással, nagyobb hatótávval és modernizált technikával támad a tágas utas...","id":"20250609_magyarorszag-legkelendobb-villanyautoja-cybertekintetu-uj-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b9b272-9a85-47f1-bcf6-48f5c16b7616.jpg","index":0,"item":"0ba98660-7cd8-452d-bb73-86fe8bcae25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250609_magyarorszag-legkelendobb-villanyautoja-cybertekintetu-uj-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 09. 07:59","title":"Teszten Magyarország legkelendőbb villanyautója, a cybertekintetű legfrissebb Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak, de örülhetnek azok is, akik szeretnek iPhone-on van Macen játszani. Mutatjuk, mi minden jön hamarosan a cég eszközeire. ","shortLead":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak...","id":"20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044.jpg","index":0,"item":"a4e40440-48d0-4789-8ba2-3b99b045b130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","timestamp":"2025. június. 09. 21:06","title":"Rá sem fog ismerni az iPhone-jára: egy sor változást jelentett be az Apple, teljesen megújul az iOS külleme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]