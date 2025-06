Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","shortLead":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","id":"20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"5c232b45-45f0-4cfc-aa87-bcfeb04f016f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 12:25","title":"Akkorát drágultak a lakások, hogy fiatalok tömegei képtelenek elköltözni a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","shortLead":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","id":"20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03.jpg","index":0,"item":"1dd5f453-95f8-4cd8-adb9-3b1344562b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","timestamp":"2025. június. 10. 15:12","title":"32 óra alatt ötször szállt le a repülőjárat, mégsem ért célba az utasaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek Amerikájáról. Keith Carradine-nel, a film szoknyavadász trubadúrjával a filmért kapott Oscarjáról, egyetlen nagy slágeréről, Ridley Scott első filmjéről és a gyermek Brooke Shields szexualizálásáról is beszélgettünk. ","shortLead":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek...","id":"20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9.jpg","index":0,"item":"60ceffa3-5612-4cc0-9288-6910b9485e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 15:57","title":"„Ez volt Ridley Scott végső érve, a kaja!” – az Oscar-díjas Keith Carradine a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0902cfdd-f253-49d7-9c97-fd77f1f7b3f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészen a húgyhólyagig eljutott az az USB-kábel, amellyel egy 21 éves férfi kísérletezett. Végül műteni kellett, hogy ne történjen komolyabb baj.","shortLead":"Egészen a húgyhólyagig eljutott az az USB-kábel, amellyel egy 21 éves férfi kísérletezett. Végül műteni kellett...","id":"20250612_usb-kabel-ferfi-hugyholyag-hugycso-mutet-beavatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0902cfdd-f253-49d7-9c97-fd77f1f7b3f2.jpg","index":0,"item":"845050d6-177a-46a5-98b0-faa96442a75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_usb-kabel-ferfi-hugyholyag-hugycso-mutet-beavatozas","timestamp":"2025. június. 12. 09:03","title":"USB-kábel szorult egy férfi húgycsövébe, műtéttel kellett eltávolítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]