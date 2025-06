Kerényi Györgynek meglehetősen gazdag tapasztalata gyűlt össze a magyar sajtó működéséről, hiszen dolgozott a Magyar Narancsnál, a Tilos és a Kossuth Rádiónál, és főszerkesztője volt a VS.hu-nak és a Pesti Hírlapnak is. Most Veiszer Alinda beszélgetett vele a hosszú pályája során megtapasztalt politikai nyomásgyakorlásról, ami miatt több alkalommal is lemondott vezető pozícióról.

A Telex szemléje szerint Kerényi a műsorban arról beszélt, hogy minden egy kis kompromisszummal kezdődik, és bár ezek olykor szükségesek, nem mindegy, hogy milyen természetűek. Kerényi szerint a közszolgálati médiumok Magyarországon alapból is kiszolgáltatottak az aktuális kormánytöbbségnek, a kétharmad alatt ez még inkább így van. Mint mondta, a Fidesz kétharmados győzelme után „egy percig sem akart” már a közszolgálati rádiónál dolgozni, ahol 2006 és 2010 között volt a Kossuth főszerkesztője.

A műsorban szóba került az azóta megszűnt VS sorsa is. Kerényi állítása szerint a kormányközeli körökben mozgó tulajdonosnak, Száraz Istvánnak az oldal indulásakor megmondta, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe, nem is beszélhet az újságírókkal, sőt, állítása szerint még a sales és a marketing sem vehette fel közvetlenül a kapcsolatot velük. Kerényi 2013 őszén, a következő évi választás előtt tapasztalta az első nyomásgyakorlást, elmondása szerint Száraz kérdősre vonta, hogy néhány cikk miért jelent meg a lapban. Az ehhez hasonló incidensek később is megismétlődtek, végül egy Mészáros Lőrincről írt cikk miatti tulajdonosi kérdőre vonás volt az utolsó csepp a pohárban, ami után Kerényi felmondott.

Szóba került a műsorban a Botka László mellett eltöltött négy hónapja is. Kerényi kommunikációs igazgatóként dolgozott Szeged egykori MSZP-s polgármestere mellett, és azt mondta, ez alatt az idő alatt többen nagyon megharagudtak rá a párt elnökségéből, mivel azzal szembesítette őket, hogy Botkát le kell választani a pártról a választás előtt, mert az MSZP megítélése közel sem jó a magyar társadalomban.

Kerényi György a politikai szerepvállalás után visszatért az újságírói pályára, mint mondta, ez erkölcsi dilemmát okozott neki, de a saját érdekeit szem előtt tartva döntött így. Jelenleg a Szabad Európánál dolgozik újságíróként.

A teljes műsor itt hallgatható meg.