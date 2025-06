Brasch Bence az Erkel Színházhoz igazolt

Brasch Bence az Erkel Színházhoz szerződik – derül ki az intézmény közleményéből.

A musicalszínházzá alakított játszóhely megosztott egy videót is, amelyben bejelentik Brasch érkezését. A felvételen Ember Márk, Veréb Tamás és Feke Pál köszöntötték őt a csapatban.

Ahogy Brasch fogalmazott, „jó érzés jelen lenni valaminek a kezdetekor”, amit egyben hatalmas bizalomként és felelősségként is értékel, hiszen velük azonosítják a megújulást. „Látom, hogy mindenki nagyon elszánt, ami nekem is hatalmas lendületet ad. Az éneklés és a színészet egymás mellett kísért eddig is az életemben, mostantól mindkettő egyszerre lesz jelen, ami fantasztikus érzés” – idézik a szavait a közleményben.

Az Operáról leválasztott és „a magyar musicalek otthonaként újjáéledő” Erkel Színházat immár Szente Vajk vezeti, ebben a felállásban az őszi lesz az első évada. Ahogy az igazgató mondta: az a célja, hogy politikamentes színházat csináljon, mert szerinte a mai magyar színházi élet nagy nehézsége, hogy betolódik a politikai térbe, és ez nem tesz jót neki.