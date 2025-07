Valaki feltöltött két álalbumot a Kistehén Spotify-oldalára

Július hetedikén váratlanul két új Kistehén-album bukkant fel az együttes Spotify-profilján, Széljegyzetek és Szív Ház címmel – írja a Telex a lap egy olvasójának észrevétele alapján.

Ez azért is furcsa, mert az együttes 2022-ben feloszlott, búcsúkoncertjüket a Budapest Parkban tartották. A lap beszélt a zenekar korábbi frontemberével, Kollár-Klemencz Lászlóval, aki elmondta, hogy fogalma sincs, kitől származik a két lemez. Pedig a Spotify-profilra elég nehéz hozzáférés nélkül bármit is feltölteni, komoly procedúra már csak az albumborító elfogadása és feltöltése is.

A két album valószínűleg mesterséges intelligenciával készült.