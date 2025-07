Schiff András örülne, ha mások is lemondanák az amerikai koncertjeiket Trump miatt

Egy nagyobb portrécikkben mutatta be Schiff Andrást a Financial Times, részben azért is, mert a magyar zongoraművész újabb angliai fellépéseire készül épp, részben pedig azért, mert nemrég kapta meg az egyik legnagyobb művészeti elismerést, a japán Praemium Imperiale díjat. „Csodálatos érzés, mert jó kapni némi visszajelzést, hogy érezd, amit csináltál, nem volt hiábavaló” – mondta a díjáról.

A cikk sokk apró részletet igyekszik felvillantani Schiff mostani életéről – elmondta például, hogy egyre jobban élvezi a tanítást, hogy igyekszik minél kevesebb időt tölteni az interneten, de arról is beszélt, hogy szeret meglepetést okozni a közönségének azzal, hogy az utolsó pillanatokban dönti el, mit fog előadni. Nem lehetett elmenni a politika mellett sem, hiszen Schiff márciusban lemondta az Egyesült Államokba meghirdetett koncertjeit, tiltakozásul Donald Trump politikája ellen – korábban ugyanígy közölte, hogy bojkottálja Magyarországot és Oroszországot is.

Amikor erről kérdezték, azt mondta: ha már abban a privilegizált helyzetben van, hogy odafigyelnek arra, amit mond, akkor kötelessége megszólalni, amikor igazságtalanságokat lát. Arról is megkérdezték, szeretné-e, hogy más zenészek is bojkottot hirdessenek a mostani USA ellen, azt válaszolta: