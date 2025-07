Ahogy arról beszámoltunk, készül a Netflixnél a Büszkeség és balítélet új sorozatváltozata, amelyben Jack Lowden játssza Mr. Darcy-t, Emma Corrin lesz Elizabeth Bennet, az Oscar-díjas Olivia Colman pedig Mrs. Bennetet alakítja.

Most közzé is tették az első fotót a Bennet-lányokról:

We know you've been yearning for a sneak peek. Pride & Prejudice is officially in production.



Here's a first look featuring Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Rhea Norwood, and Hollie Avery as the Bennet women. pic.twitter.com/c1x9SNNfgS