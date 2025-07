Meghalt az Iron Maiden első énekese

Hosszan tartó rákbetegség után 69 éves korában elhunyt Paul Mario Day, az Iron Maiden eredeti énekese. Halálhírét több korábbi zenésztársa is megerősítette, méltatva zenei örökségét és személyiségét – írja a Billboard.

Paul Mario Day 1975 végén csatlakozott a frissen alakult Iron Maidenhez Steve Harris basszusgitáros meghívására. A zenekar első felállása mindössze tíz hónapig működött, Dayt végül azért cserélték le, mert a tagok szerint hiányzott belőle a kellő energia és karizma.

We are deeply saddened that Paul Mario Day, Iron Maiden’s first ever vocalist back in 1975, has passed away. Our thoughts and heartfelt condolences go out to Paul’s family and friends.



Paul was a lovely person and good mate.



Rest in peace Paul. pic.twitter.com/7vR5w1l9mZ