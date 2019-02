Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktél az újságírók házára, Freedom House-lefokozás, folyamatos tüntetések – Szerbia népe autokrácia kiépítésével vádolja Vucic elnököt.



","shortLead":"Molotov-koktél az újságírók házára, Freedom House-lefokozás, folyamatos tüntetések – Szerbia népe autokrácia...","id":"20190208_Szerbia_tuntetesek_novekvo_eroszak_az_ujsagirok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12d34c6-ef20-4102-9b0e-c48cae262f89","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Szerbia_tuntetesek_novekvo_eroszak_az_ujsagirok_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 17:36","title":"Szerbia: tüntetések, növekvő erőszak az újságírók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi a riasztóan magas banki költségekre hivatkozva a Jobbik.\r

","shortLead":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi...","id":"20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5446-d7c9-4a9d-9e49-235aa60037cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","timestamp":"2019. február. 09. 14:50","title":"Nekiment a \"fosztogató\" bankoknak a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két csoportot.","shortLead":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két...","id":"20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6e076a-6780-4c72-8a27-510471160aff","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 15:55","title":"\"Fuck nazis!\" - antifasiszták tüntetnek a Becsület napi megemlékezés miatt Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fef68-5eaa-4598-aa59-0ea19eee5a26","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","timestamp":"2019. február. 10. 10:40","title":"Halálos baleset történt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","shortLead":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","id":"20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df0ea6-ca4b-46f7-ae82-edea3be5a3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","timestamp":"2019. február. 10. 13:57","title":"Hétfő délután tüntetnek a Teva dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



","shortLead":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár...","id":"20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f61ee-fdaa-4562-9eb5-44e69caf572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","timestamp":"2019. február. 08. 19:38","title":"A Jobbik önálló EP-listát állít, részletfizetést kér, és nem esik depresszióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","shortLead":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","id":"20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9378d4-f772-4444-b58a-2b4f836f924c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","timestamp":"2019. február. 09. 20:07","title":"Ultrák támadtak az antifasisztákra a Becsület napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]