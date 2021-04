Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","shortLead":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","id":"20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e538abe-98ec-411d-85ab-e36fb13f5441","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","timestamp":"2021. április. 15. 15:08","title":"Zavarba ejtően „utcai” lett a kanadai olimpiai csapat formaruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak személyes adatokat gyűjteni.","shortLead":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak...","id":"20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a921ab-01e5-4223-863f-491a01e1db44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 15. 18:33","title":"Legyen óvatos, csalók új módszerrel próbálnak adatokat gyűjteni a magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","shortLead":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","id":"20210414_Bernie_Madoff_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbec602-9c7b-48d9-b7fe-0667ad853183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Bernie_Madoff_halal","timestamp":"2021. április. 14. 16:56","title":"Meghalt Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","shortLead":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","id":"20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283cb82-706b-4a76-ab8b-d6a579a8ff1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","timestamp":"2021. április. 14. 18:55","title":"Hollywoodi nagyságokat, holokauszttúlélőt is megkárosított a pilótajáték most meghalt királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","id":"20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fed0a6-b376-4142-85ec-ca7182e9007f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. április. 14. 19:08","title":"Írásba adták az ellenzéki pártok, hogy nem járatják le egymást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]