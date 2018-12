Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","shortLead":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","id":"20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73889b1-dc40-4917-9a3b-eb2fbaefa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","timestamp":"2018. december. 04. 12:29","title":"A francia kormányfő bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Nincs itt semmi látnivaló, nem lesz itt semmi egyetembezárás, a CEU-ügy csak blöff. Másfél éve beszél összevissza a kormány. ","shortLead":"Nincs itt semmi látnivaló, nem lesz itt semmi egyetembezárás, a CEU-ügy csak blöff. Másfél éve beszél összevissza...","id":"20181203_Egyetemet_bezarni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad8cac4-a8b8-464d-a0cf-e7b6d50cb210","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Egyetemet_bezarni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","timestamp":"2018. december. 03. 15:21","title":"Egyetemet bezárni nem kell félnetek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata szerint az LMP-társelnök csak a névazonosság alapján következtetett arra, hogy a kormányfő lányát hozták haza honvédségi géppel Ciprusról.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata szerint az LMP-társelnök csak a névazonosság alapján...","id":"20181203_demeter_marta_lmp_honvedsegi_repulo_orban_viktor_lanya_peterfalvi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a3257-58a6-4132-a2d6-f35e222d240c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_demeter_marta_lmp_honvedsegi_repulo_orban_viktor_lanya_peterfalvi_attila","timestamp":"2018. december. 03. 14:10","title":"Péterfalviék szerint tévedett Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság anélkül, hogy erről előzetesen értesítette volna. Ezt az uniós jogszabályt idézte a brit Polgári Légiforgalmi Hivatal, amely jogi szankciókkal fenyegette meg a Ryanairt, amely 100 ezer brit utast hagyott a repülőtéren kompenzáció nélkül a nyári sztrájkok idején.","shortLead":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság...","id":"20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ebb736-00ea-4620-8849-e3b4e87d4b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:08","title":"A Ryanair ráfizethet arra, hogy nem fizetett kárpótlást a kimaradt járatokért a brit utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","id":"20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accc4144-0235-48f4-ac80-b27cdaa15bf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. december. 03. 18:26","title":"Négyes karambol volt a Nyugatinál, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárók? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István a HVG-nek adott interjújában válaszolt ezekre a kérdésekre.","shortLead":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárók? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István...","id":"20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00dab-9272-4909-bf21-9b5643c51aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","timestamp":"2018. december. 05. 12:20","title":"Tarlós: Ha engem bábnak mondanak, hogy jellemzik a többi fideszes politikust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]