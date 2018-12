Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","shortLead":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","id":"20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da13d44-5563-4977-97fc-6cfe0e12b2ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","timestamp":"2018. december. 23. 09:13","title":"Meghalt a varsói gettólázadás utolsó túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","shortLead":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","id":"20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe98ab41-c25c-4f6f-a869-d6934389c30f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","timestamp":"2018. december. 23. 10:41","title":"Pálfi György: Nem Vajnát, hanem az általa felépített rendszert kritizálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rutgers Egyetem kutatói szerint a koffein és az EHT nevű zsírsav együttesen képes felvenni a küzdelmet a Parkinson-kórral, valamint a Lewy-testes demenciával is.","shortLead":"Az amerikai Rutgers Egyetem kutatói szerint a koffein és az EHT nevű zsírsav együttesen képes felvenni a küzdelmet...","id":"20181223_kave_megbetegedes_kave_ellettani_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecf1d07-0ef6-447e-b39f-28632c78058d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_kave_megbetegedes_kave_ellettani_hatasa","timestamp":"2018. december. 23. 13:03","title":"Szokott kávézni? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","shortLead":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","id":"20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53b264-6750-4888-9a96-92a406fb5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","timestamp":"2018. december. 23. 06:41","title":"A nap fotója: hogyan kerül a Vissza a jövőbe szuperautója a betlehemi jászolhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül érezheti magát.","shortLead":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül...","id":"20181223_donald_trump_twitter_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a3c7ae-14f1-4e8c-83a8-613bb4c02f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_donald_trump_twitter_technologia","timestamp":"2018. december. 23. 11:33","title":"Erős kijelentést tett Donald Trump saját okosságáról, de gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése.","shortLead":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító...","id":"20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8d6a36-4d82-4ac0-bc23-7b9fb3043d46","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","timestamp":"2018. december. 22. 08:30","title":"Félig megbénult Washington, és nem a karácsony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","shortLead":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","id":"20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699e2195-1e19-461c-9bed-777257f8dd42","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","timestamp":"2018. december. 23. 20:54","title":"Orbán Viktornak is üzent a szerb közmédiánál tüntető tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]