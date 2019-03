Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon dolgozik, hogy elhárítsa a támadást. Már a norvég kormány is besegít nekik.","shortLead":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon...","id":"20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265db82-4ea7-4a50-933b-4ab960246c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb alumíniumgyártóját, már a norvég kormány is besegít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","shortLead":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","id":"20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc75de75-07c5-4417-b07e-fc0095b951c0","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. március. 20. 10:47","title":"Diana lesz Harry herceg és Meghan Markle gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF Földgáztároló Zrt.-ben pedig felügyelőbizottsági tag. Most derült ki, hogy két éve a kommunikációs szakembernek több állása is van.","shortLead":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF...","id":"20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc9d0d-ea13-4aeb-8df7-d0026a431d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. március. 20. 15:30","title":"Több állami cégbe is beült a Fidesz kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek a bevezetése, amivel kiszűrhetőek a traffipaxoknál lassító gyorshajtók.","shortLead":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek...","id":"20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f29db-83b1-4f0e-a372-65980fca9b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 19:32","title":"Gyorshajtás: átmenetileg meghátrált a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","shortLead":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","id":"20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84aa527-3906-4594-a7e5-b2b1bf5fa20e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","timestamp":"2019. március. 20. 13:21","title":"Átadták az első autót, amelynek csak a gyári fényezése 26 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül meg.","shortLead":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb...","id":"20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cf165-e453-41f7-aa02-de037b64e78d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2019. március. 20. 10:20","title":"Ebbe a hegyeshalmi kertészetbe annyi pénzt tolnak, mint a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb beszélgetni kezdett egy lánnyal a vonaton a 26 éves férfi, majd elvette a nála lévő pénzt.\r

\r

","shortLead":"Előbb beszélgetni kezdett egy lánnyal a vonaton a 26 éves férfi, majd elvette a nála lévő pénzt.\r

\r

","id":"20190320_Koromvago_olloval_rabolt_egy_ora_sem_kellett_az_elfogasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1523a2-7b70-4456-ae3d-f4c02372d2eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Koromvago_olloval_rabolt_egy_ora_sem_kellett_az_elfogasahoz","timestamp":"2019. március. 20. 12:22","title":"Körömvágó ollóval rabolt, egy óra sem kellett az elfogásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","shortLead":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","id":"20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d80e9-c3c7-421b-984d-9394b08a598f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","timestamp":"2019. március. 21. 08:22","title":"Moldova György: Ami most megy, csak kitöréssel végződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]