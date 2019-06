Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy nyári kitelepülések kárvallottjai Pécsett a vakok.\r

\r

","shortLead":"A nagy nyári kitelepülések kárvallottjai Pécsett a vakok.\r

\r

","id":"20190607_Pecsett_akadalypalya_lett_a_vakoknak_a_belvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cf8855-bea5-4cc4-9044-fa52364472a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Pecsett_akadalypalya_lett_a_vakoknak_a_belvaros","timestamp":"2019. június. 07. 21:02","title":"Pécsett akadálypálya lett a vakoknak a belváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","shortLead":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","id":"20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f51d16-2549-4db4-840c-db03a57547c2","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","timestamp":"2019. június. 07. 19:02","title":"Nadalnak még várnia kell egy kicsit a döntőbeli ellenfelére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van még egy fontos javaslatunk: ha át akar szállni valahol, minimum két órát szánjon rá. Az európai légtér túlzsúfoltsága miatt minden eddiginél durvább késésekre lehet számítani a repülőtereken. ","shortLead":"Van még egy fontos javaslatunk: ha át akar szállni valahol, minimum két órát szánjon rá. Az európai légtér...","id":"20190607_Repulovel_menne_nyaralni_Vigyen_magaval_hidegelelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3481182b-9d86-4ce8-b531-0d71c8bf34e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Repulovel_menne_nyaralni_Vigyen_magaval_hidegelelmet","timestamp":"2019. június. 07. 20:30","title":"Repülővel menne nyaralni az idén? Vigyen magával hideg élelmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés erre már rá is bólintott. Borkai Zsolt polgármester javaslatát a szocialistákon kívül mindenki megszavazta. Az összeg nem nagy, de a nyílt fideszes támogatáson kiakadt a helyi MSZP.","shortLead":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés...","id":"20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7ec52c-e062-4988-b716-ff8a32558dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","timestamp":"2019. június. 07. 05:55","title":"Borkai Zsolt áttolta: A győriek pénzéből költenek Orbán házi szabadegyetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","shortLead":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","id":"20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64edcd2d-ace6-407c-a4a3-e0fcac283473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","timestamp":"2019. június. 07. 18:27","title":"A magyarok kétharmada örülne, ha euróval fizethetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03fddfe-012c-4f48-a401-70fb28154e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 08. 09:16","title":"Balesettel indult a reggel az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","shortLead":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","id":"20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce1977c-9fd9-497b-ae59-e62383bf9cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 08. 12:40","title":"Román-magyar barátságtüntetés lesz Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

\r

","shortLead":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

\r

","id":"20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb0ba2d-8120-47e7-b61f-29257ddaeca8","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","timestamp":"2019. június. 07. 14:32","title":"Óceánokban lebegő műanyagszemét – látványos installáció a Tropicariumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]