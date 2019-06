Narcisztikus a rokona? Van megoldás!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is kihagyni kényszerülhet a meccset. ","shortLead":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is...","id":"20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd97c1-f31f-448d-a087-c04dc65f0480","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","timestamp":"2019. június. 01. 20:22","title":"Nagy László: Éreztem, hogy valami megreccsen a vállamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","shortLead":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","id":"20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1027f-b4a5-4e9b-8695-045f7379d655","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","timestamp":"2019. június. 01. 20:05","title":"Nyolc hegymászó eltűnt a Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","shortLead":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","id":"20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed03adc-1198-4698-bf12-e3a0f5eac8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 31. 21:10","title":"Fotók: Gyertyagyújtással emlékeztek a hajóbaleset áldozataira a Koreai Nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","shortLead":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","id":"20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53caf86c-0cad-43fd-b183-e8d0222cf8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","timestamp":"2019. június. 01. 20:46","title":"Kövér László: Elveszítettük a 20. századot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek így is az ugrott be. Ez derül ki a csonkítatlan változatból, amely most újabb premierként, a film digitális felújításának tavalyi bemutatója után kerül a mozikba.","shortLead":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek...","id":"201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a66c05-4242-46cf-9aa8-f3c63d5bce17","keywords":null,"link":"/kultura/201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","timestamp":"2019. június. 01. 20:00","title":"A tanú a példa arra, hogy értelmetlen cenzúrázni egy túl jól sikerült szatírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","shortLead":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","id":"20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c425ba7-56a9-4c32-aee9-8de86394389b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","timestamp":"2019. május. 31. 21:54","title":"TEK-esek törték rá az ajtót egy élettársát bántalmazó férfira Győrben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz képest.","shortLead":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz...","id":"20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea4361-0492-44b5-99c6-973e565263bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","timestamp":"2019. június. 02. 11:58","title":"6,3 milliárdos osztalékot vett ki idén a kormányplakátokat készítő üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]