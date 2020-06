Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro számítógépéhez készült.","shortLead":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro...","id":"20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d99482b-6400-4ec3-9677-3e7272250f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","timestamp":"2020. június. 25. 19:40","title":"126 ezer forintba kerül a táska, amit az Apple méregdrága számítógépéhez terveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","shortLead":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","id":"20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8ca61f-b76b-40f0-953e-9c7f07f67e65","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Nagy felfordulás várható a katásoknál, ha elfogadják a kormány javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","shortLead":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","id":"20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542ab68f-5234-4e83-821b-4acddf4569b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","timestamp":"2020. június. 24. 11:35","title":"Szólni fog a Google, ha hamis fotót akarunk letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6529a5bd-14b7-484a-a749-1d0e2b91f4d3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A néhai Szlobodan Milosevics örülne a szerb parlamenti választási eredménynek. Egykori tájékoztatási miniszterének, Alekszandar Vucsicsnak a pártja több mint 70 százalékos többséget szerzett, a Milosevics által alapított szocialista párt pedig a második lett.","shortLead":"A néhai Szlobodan Milosevics örülne a szerb parlamenti választási eredménynek. Egykori tájékoztatási miniszterének...","id":"20200624_Kisert_a_mult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6529a5bd-14b7-484a-a749-1d0e2b91f4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998f120-e371-4975-91a3-2fcec749d4ac","keywords":null,"link":"/360/20200624_Kisert_a_mult","timestamp":"2020. június. 24. 13:00","title":"Szerb barátja lepipálta Orbán Viktort a kétharmados versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1522a0-fdf3-4b21-93a7-6819f2cb876d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Play áruház kínálatát továbbra sem érik el a Huawei új mobiljainak használói, csak a gyártó saját, AppGallery nevű alkalmazásboltjába feltöltött programokat. A Huawei most azon van, egy új keresővel több forrást is bevonjon.","shortLead":"A Play áruház kínálatát továbbra sem érik el a Huawei új mobiljainak használói, csak a gyártó saját, AppGallery nevű...","id":"20200624_huawei_petal_search_alkalmazaskereso_appkeresp_appgallery_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1522a0-fdf3-4b21-93a7-6819f2cb876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ae069e-04f2-4ec9-9b27-f37dcdc8c6de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_huawei_petal_search_alkalmazaskereso_appkeresp_appgallery_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 24. 17:03","title":"Új keresőt tesz itthoni telefonjaira is a Huawei, azt ígérik, ez minden appot megtalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint 30-szor annyit költöttek erre. A magyar kormány kommunikációjából ez persze nem derül ki, ezért nőhetett Orbán Viktor népszerűsége. Arról nem beszélve, hogy kedvenc üzleti körei persze most sem jártak rosszul.","shortLead":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint...","id":"202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae4b8bd-3f7e-4a15-a38a-c3cc0de99b14","keywords":null,"link":"/360/202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","timestamp":"2020. június. 25. 07:00","title":"Jócskán megkopasztotta járvány sújtotta polgárait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]