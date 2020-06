Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja a teljes juttatást. ","shortLead":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja...","id":"20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b35c976-dd09-40ce-847f-a15e81700eae","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","timestamp":"2020. június. 21. 18:45","title":"Növelnék az olimpikonok özvegyeinek járadékát, Epres Panni is nagyobb támogatást kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","shortLead":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","id":"20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676f6a2-f2a1-4fa2-872b-a677201096f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","timestamp":"2020. június. 22. 06:41","title":"6,9 liter: nem a fogyasztása, a motorja ekkora ennek az eladó patinás Mercinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla a Magyar Hírlapnak adott interjúban.","shortLead":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora...","id":"20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad18c69e-07b2-4b32-a61f-4817874e94ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 23. 09:33","title":"Merkely: Az influenzával szemben a Covid-19 el fog tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","shortLead":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","id":"20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1080f-107c-4a34-b7d2-04ada2303bcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","timestamp":"2020. június. 22. 17:10","title":"Videón, ahogy az első autó végigmegy az újjáépített genovai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki kapta a Máthé Erzsi-díjat.","shortLead":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki...","id":"20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5961c9-2503-48b7-a611-d4a8342d740b","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","timestamp":"2020. június. 23. 10:39","title":"Máté Gábor újra pályázik a Katona igazgatói posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","shortLead":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","id":"202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1fe1e-bad4-452b-8ded-6d3f48cc9251","keywords":null,"link":"/360/202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","timestamp":"2020. június. 22. 14:15","title":"Frivol magyarázatoktól sem mentes a Kováts Krisztáék Biblia show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jurassic Park 27 évvel a bemutatója után vezeti ismét a mozis bevételi listákat az Egyesült Államokban.","shortLead":"A Jurassic Park 27 évvel a bemutatója után vezeti ismét a mozis bevételi listákat az Egyesült Államokban.","id":"20200623_A_dinoszauruszok_a_koronavirusjarvany_nagy_tuleloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd957ac-2153-4940-be6c-88b19e0489a7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_dinoszauruszok_a_koronavirusjarvany_nagy_tuleloi","timestamp":"2020. június. 23. 11:15","title":"A dinoszauruszok a koronavírus-járvány nagy túlélői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos pontjáról látható volt.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos...","id":"20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb31c7e-950d-4db1-b826-2f699608bb63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","timestamp":"2020. június. 22. 15:03","title":"Ez lesz az új háttérképe: az űrből is lefotózták a hét végi gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]