[{"available":true,"c_guid":"f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","shortLead":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","id":"20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb2d308-541c-4a39-aff5-211aadd3eed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Gulyás: Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","shortLead":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","id":"20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a737d94-166c-49a8-bee3-c41d42967df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","timestamp":"2020. június. 16. 16:22","title":"Szél Bernadett megmagyarázta, miért nem szavazott a veszélyhelyzet végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti az uniós versenyszabályokat. ","shortLead":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti...","id":"20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f1f60-4b4b-4bf9-ba29-d4f4b2a07cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 16. 13:01","title":"Nekimegy az Apple Pay-nek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","shortLead":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","id":"20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b76bc-dc38-47d0-93fa-72bf48cd2f57","keywords":null,"link":"/sport/20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 20:35","title":"Lesz US Open, de nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be globális üzletekbe.","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be...","id":"20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932e0ccc-24bf-4ddd-bb2f-f2123b8d4eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","timestamp":"2020. június. 17. 15:28","title":"Az oroszok még tovább terjeszkedhetnek a magyar vasútiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának vissza a megjelenéstől.","shortLead":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának...","id":"20200617_trump_bolton_konyv_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25a5d3-d180-4e92-ab30-ad3250a11bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_trump_bolton_konyv_per","timestamp":"2020. június. 17. 05:08","title":"A Trump-kormány beperelte a volt nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy ne jelenhessen meg a könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után három szlovákiai gyereknek is segít.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után...","id":"20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045da37a-028e-40a2-a788-2a5555505c14","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2020. június. 16. 10:05","title":"Zente és Levente után három szlovákiai gyerek is Magyarországon kaphatta meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]