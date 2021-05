Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München távozó edzője Joachim Löwöt váltja a Nationalelf kispadján.","shortLead":"A Bayern München távozó edzője Joachim Löwöt váltja a Nationalelf kispadján.","id":"20210525_Hansi_Flick_a_nemet_valogatott_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c45a23-3fd2-462a-8133-b0fa6785bf3e","keywords":null,"link":"/sport/20210525_Hansi_Flick_a_nemet_valogatott_edzoje","timestamp":"2021. május. 25. 12:07","title":"Már hivatalos, hogy Hansi Flick veszi át az Eb után a német válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","shortLead":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","id":"20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503aa88f-d3d2-45f5-9078-fbd5843785c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","timestamp":"2021. május. 25. 14:31","title":"Európa leggazdagabb embere rövid időre világelső lett a Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","shortLead":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","id":"20210525_gazrobbanas_szentgotthard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3940905-a7cc-4fe3-9aab-60170042f533","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_gazrobbanas_szentgotthard","timestamp":"2021. május. 25. 11:22","title":"Gázrobbanás történt Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők lesznek a pedofilok. A napok óta felvezetett csomagnak most megismerhetők a részletei is.","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők...","id":"20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c00fcab-21f4-4cd5-9994-f5135c94c17c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 26. 07:44","title":"Benyújtották a pedofilellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]