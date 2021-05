Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna óriásplakátokon, és mire még kettőt, már le is nyomta a következő ugyanilyen. Megnéztünk öt újdonságot.","shortLead":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna...","id":"20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a18667-6a09-4456-9fa8-e37cc2ce0729","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","timestamp":"2021. május. 22. 20:00","title":"Tudta? Megjelent egy csomó világsztár új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341bc50-6713-42fd-b2bb-f44af2891bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","timestamp":"2021. május. 22. 06:41","title":"Eladó a nagyon ritka első turbós BMW egy megkímélt példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7ffa80-4f69-4488-a8b2-ae1abf7e8f32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két rabló még szökésben van.","shortLead":"Két rabló még szökésben van.","id":"20210521_hollandia_rablas_uldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7ffa80-4f69-4488-a8b2-ae1abf7e8f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c37ee2-abdc-4f9d-92d2-ef3b1d540b08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_hollandia_rablas_uldozes","timestamp":"2021. május. 21. 22:09","title":"20 milliárdnyi aranyat és gyémántot akartak megszerezni, tűzpárbaj és üldözés lett a hollandiai rablás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek a Borkai-botrányban elhíresült ügyvéd kaszinói.","shortLead":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek...","id":"202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5261a-a5cc-4235-a552-506d650f780b","keywords":null,"link":"/360/202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","timestamp":"2021. május. 22. 08:30","title":"Thai masszázstól a Covid-tesztig: jött az állami megbízás meg a NER nagyágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","shortLead":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","id":"20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42117f3d-b49b-4776-9b44-8e6d7e9b9b7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","timestamp":"2021. május. 23. 15:33","title":"Az Alza bevezeti az automatás élelmiszerszállítást – egyelőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","shortLead":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","id":"20210522_baleset_m7es_erd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd9c6f-0046-4f71-a3e4-9a2e6cfe93ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_baleset_m7es_erd","timestamp":"2021. május. 22. 12:45","title":"Baleset okoz torlódást az M7-esen Érdnél a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte, mert az emberek a társadalom értékeiben is elbizonytalanodnak – mondja a velencei biennálé magyar pavilonjának kurátora. ","shortLead":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte...","id":"202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edf483-d3ff-49be-a29d-22818436c377","keywords":null,"link":"/360/202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","timestamp":"2021. május. 23. 13:30","title":"Kovács Dániel: \"A modernista épületek elutasításával a személyes történeteinket is megtagadjuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]