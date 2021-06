Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában. A mérkőzést a hvg.hu-n percről percre közvetíti.","shortLead":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában...","id":"20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee962b6-d281-4225-a685-bfedf1326c82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 19. 14:33","title":"Magyarország – Franciaország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett (volna) nyerni.","shortLead":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett...","id":"20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae375b88-9729-410b-81e2-4cea03af3ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","timestamp":"2021. június. 20. 17:02","title":"Majdnem két tucatnyian nyertek százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 19. 07:30","title":"Lehet még a korábbinál is gyorsabb a technológiai fejlődés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem teljesen világosak, de sok diák és tanár életét felboríthatja, ha nem beszélhetnek valamiről. A Fülke vendége Jocó bácsi.","shortLead":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem...","id":"20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41a545-d22b-4516-94af-f0161053ce9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Fülke: Melyik iskolába ment be valaki és győzködte a gyerekeket, hogy váljanak homoszexuálissá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50a2f95-ec11-424c-b3c3-78efe1bf32bb","keywords":null,"link":"/360/20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. június. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje körüli kapcsolatrendszerét, erősítendő pozícióit Törökországgal szemben.","shortLead":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje...","id":"202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66a733-dc8f-4b0d-9aef-a06183bc4674","keywords":null,"link":"/360/202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","timestamp":"2021. június. 19. 16:00","title":"Diplomáciai offenzívával szorítanák sarokba a törököket a földgázra is hajtó görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]