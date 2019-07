Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","shortLead":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","id":"20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582e1cb-c66b-4f1b-b3a5-0085d0e061e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 17. 11:31","title":"Érzékeny búcsú: virágcsokorral köszöntötte Merkelt Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","shortLead":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","id":"20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30533a22-7db2-40b2-acff-947170cfb53f","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","timestamp":"2019. július. 18. 12:44","title":"Kitört a belháború a szombathelyi Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","shortLead":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","id":"20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b401e-3b4a-44ad-8e63-0de292ad2a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","timestamp":"2019. július. 18. 08:15","title":"Dunai hajóbaleset: még mindig Budapesten van az utolsó koreai áldozat családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","shortLead":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","id":"20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bf6333-a074-4da5-973a-5241a6a21eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","timestamp":"2019. július. 18. 13:49","title":"Hamarosan jön a Coca-Cola-kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett Nemzetközi Könyvvásáron a drinks writing kategóriában 2. díjat nyert Nagy Zoltán róluk szóló könyve. Megkérdeztük, szépen csillog-e az ezüst, és mindjárt kértünk borajánlatot is. ","shortLead":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett...","id":"20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e08ca1a-6d40-487f-82c6-ff615a125381","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","timestamp":"2019. július. 18. 09:16","title":"A Boroskupák királynői ezüstbe öltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. ","shortLead":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és...","id":"20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845121c4-a837-4b0d-9072-fb801ae43026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","timestamp":"2019. július. 17. 09:50","title":"Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]