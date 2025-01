Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","id":"20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1.jpg","index":0,"item":"822377d1-c841-424f-bfa1-6d633af274ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","timestamp":"2025. január. 16. 07:59","title":"Bezuhantak a Bentley eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére, hogy aztán délután több minisztérium, valamint a Városháza és a BKK-székház előtt tiltakozzanak, magasabb összegű adómentességet, létszámkorlátozást és más ágazati könnyítéseket követelve.","shortLead":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére...","id":"20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483.jpg","index":0,"item":"dbdc76bb-c0bd-439f-8e9a-4eaf8e0ffd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 14:01","title":"Több száz taxis gyűlt össze a Hősök terén, majd vonul át a városon – ezek a követeléseik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC szerint negatív hatással volt az árfolyamra, és Musk túl olcsón vehette meg a vállalatot.","shortLead":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC...","id":"20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"57e256e5-8eae-44b0-97ed-fe7b8ac58141","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","timestamp":"2025. január. 15. 11:42","title":"Beperli Elon Muskot az amerikai tőzsdefelügyelet, mert mesterségesen alacsony áron tartotta a Twitter részvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","shortLead":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","id":"20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"9990a4a1-11c8-41ae-bb19-a063b7d8694f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","timestamp":"2025. január. 15. 20:41","title":"Putyin azt fogja követelni a Trumppal folytatott tárgyalásokon, hogy Ukrajna soha ne csatlakozzon a NATO-hoz – állítja a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szembejött a hatóság. ","shortLead":"Szembejött a hatóság. ","id":"20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c.jpg","index":0,"item":"176fa734-b553-4ba9-92be-4039e366a903","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","timestamp":"2025. január. 16. 14:34","title":"Pont a rendőr elé érkezett szemben a forgalommal egy autós a Váci úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszer elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban. Így is túlszárnyalták azért az eredeti célt, mivel tavaly nyáron megemelték a keretet.","shortLead":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszer elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban...","id":"20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0fd9bdff-a596-4ad9-92ae-c24c72c8a269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","timestamp":"2025. január. 17. 08:46","title":"Kifutott a legutolsó csak napelemes pályázat, és nem merült ki a megemelt keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]