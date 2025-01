Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő elképzelés nem egyezik a helyiekével. Gazdák alól kihúzott első osztályú termőföldek, rengeteg bizonytalanság, illetve a környezetszennyezéstől való félelem jellemzi a beruházást. Már ha megvalósul.","shortLead":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő...","id":"20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52.jpg","index":0,"item":"073906d4-a096-4eab-b565-203555a98b84","keywords":null,"link":"/360/20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","timestamp":"2025. január. 31. 06:30","title":"Nem tudni, mi épül, mégis kihúzzák a legjobb földeket a gazdák alól a Pécs mellé tervezett gigantikus ipari park miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","shortLead":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","id":"20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"d7efd454-6107-4456-adbf-042356eff501","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. január. 31. 08:06","title":"Publicus: A Tisza minden választói rétegben hibahatáron túl vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek hazautaznak családjukhoz, utcabálokkal és tűzijátékkal várják a tavaszt.","shortLead":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint...","id":"20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8.jpg","index":0,"item":"07436a9d-bfcf-4b5e-ac67-77364dbeebc0","keywords":null,"link":"/elet/20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","timestamp":"2025. január. 29. 15:00","title":"Elkezdődött a Kígyó éve, de mit jelent mindez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából négy hetet kellett várni 2025 első súlyos hibájára az Apple operációs rendszereiben – a jó hír, hogy már a hibajavítás is megérkezett hozzá. ","shortLead":"Nagyjából négy hetet kellett várni 2025 első súlyos hibájára az Apple operációs rendszereiben – a jó hír, hogy már...","id":"20250129_apple-veszfrissites-hibajavitas-iphone-ipad-mac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58.jpg","index":0,"item":"2d2ef6b0-a89c-40c9-a9c5-f7a8d1040f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_apple-veszfrissites-hibajavitas-iphone-ipad-mac","timestamp":"2025. január. 29. 15:03","title":"Vészfrissítés jött az Apple eszközeihez – iPhone, iPad, Mac és sok más is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","shortLead":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","id":"20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5.jpg","index":0,"item":"c8fdc950-ef1c-40fc-aa31-6a9f702ad515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","timestamp":"2025. január. 29. 20:35","title":"A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására használják.","shortLead":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására...","id":"20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"1869f800-3460-4487-b2ed-4c443b0a8766","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","timestamp":"2025. január. 30. 16:31","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint az Európai Bizottság civilprogramja a Soros-szervezetek brüsszeli lába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és a Burnley-vel) foglalkozó munkatársa méltatta a magyar válogatott kapitányát.","shortLead":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és...","id":"20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199.jpg","index":0,"item":"24f21393-6990-4089-a129-f7e88a51b0e9","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","timestamp":"2025. január. 29. 11:25","title":"„Hi-he-tet-len!”: így lett nélkülözhetetlen Szoboszlai a Liverpoolban – külön cikkben értékeli a focistát a New York Times sportlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3582027f-d493-47c0-822c-aef1126daaed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Edzőtáborozásból visszatérő sportolók és edzők is ültek a repülőn, amelynek nekiütközött a Black Hawk helikopter.","shortLead":"Edzőtáborozásból visszatérő sportolók és edzők is ültek a repülőn, amelynek nekiütközött a Black Hawk helikopter.","id":"20250130_washington-legi-baleset-utasszallito-helikopter-mukorcsolyazok-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3582027f-d493-47c0-822c-aef1126daaed.jpg","index":0,"item":"7a020ee0-5960-466e-8bf5-b5e95721fc0d","keywords":null,"link":"/sport/20250130_washington-legi-baleset-utasszallito-helikopter-mukorcsolyazok-aldozatok","timestamp":"2025. január. 30. 11:05","title":"Világbajnok műkorcsolyapáros és több versenyző is van a washingtoni légi baleset áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]