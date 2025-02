Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már javítottak.","shortLead":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már...","id":"20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5.jpg","index":0,"item":"939d40c1-1b81-4c0c-849e-14ecccef41d2","keywords":null,"link":"/elet/20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","timestamp":"2025. február. 09. 14:44","title":"Majdnem a szemétben landolt, végül 10 millió forintért kelt el egy Harry Potter-könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig az idegosztály kerülhet.","shortLead":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig...","id":"20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d.jpg","index":0,"item":"7a8d43f5-cc5f-4b1f-b3c6-f07b6e0a9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","timestamp":"2025. február. 09. 13:00","title":"A DK szerint kemoterápiás kezelést és protézis műtéteket sem végeznek már a szentesi kórházban, a betegeknek Szegedre kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották meg. A díjakat a versenykategóriák zsűrijei ítélték oda, és adták át.","shortLead":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották...","id":"20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab.jpg","index":0,"item":"d5df490b-fd7d-43f5-90aa-eea272a30f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","timestamp":"2025. február. 10. 08:44","title":"A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek enyhítésére sokszor még a fájdalomcsillapító és görcsoldó szerek sem bizonyulnak elégnek. Erre jelenthetnek megoldást a különböző, hővel enyhítő eszközök, például a mikróban melegíthető plüssök és akár egy egyszerű, forró vízzel bevont melegvizes palack is.","shortLead":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek...","id":"20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469.jpg","index":0,"item":"6443a3e7-3d7d-46e8-8951-8b987b32730c","keywords":null,"link":"/elet/20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","timestamp":"2025. február. 09. 06:01","title":"Így segíthet a hő a menstruációs fájdalom enyhítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","shortLead":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","id":"20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389.jpg","index":0,"item":"989fbb16-9d63-4629-8135-cd07a19198db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","timestamp":"2025. február. 10. 13:32","title":"Trump beszünteti az egycentes érmék verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be695a-c130-4744-a9ef-5e2a3096369a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenetről videófelvétel készült.","shortLead":"A jelenetről videófelvétel készült.","id":"20250209_A-biztonsagiak-tepertek-le-a-ferfit-aki-elkezdte-felrugdosni-a-Szent-Peter-bazilikaban-a-gyertyatartokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6be695a-c130-4744-a9ef-5e2a3096369a.jpg","index":0,"item":"5e90b99f-3415-490d-ad7b-ec824b8da02f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_A-biztonsagiak-tepertek-le-a-ferfit-aki-elkezdte-felrugdosni-a-Szent-Peter-bazilikaban-a-gyertyatartokat","timestamp":"2025. február. 09. 13:17","title":"A biztonságiak teperték le a férfit, aki elkezdte felrugdosni a Szent Péter bazilikában a gyertyatartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]