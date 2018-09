Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.","shortLead":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új...","id":"20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a5347e-2747-4fc1-b3d5-0651ebea315a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:03","title":"Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","shortLead":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","id":"20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee7ada3-f1cd-4d10-8e17-96b6d90d5ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:06","title":"Csúnyán elrontotta az MTI Rétvári nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","shortLead":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","id":"20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049c61f5-6e7f-4b2a-81b5-91c9f870448b","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"Ha az ősz minden napja ilyen lenne, mint a mai, nem csak mi lennénk boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár János jobbkezétől.","shortLead":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár...","id":"20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a85476-d7fe-44f6-9954-b58992e17693","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:49","title":"A Fidesz parancsba adta: ne tűnjön úgy, hogy Hódmezővásárhely jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény lehet.","shortLead":"A 24.hu szerint a Kaposvári Törvényszéken bejegyzett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az egyik kulcsintézmény...","id":"20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f807ec-73fa-4abd-b4c2-5ed0ccf7a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22007a40-608f-4864-82d7-43f60deefb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fidesz_media_sajto_centralizacio_bejegyzes","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:23","title":"Bejegyezték a formálódó fideszes médiabirodalom új elemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság – az utóbbi hónapokban mintha nem állna jól Vlagyimir Putyin orosz államfő szénája. Hasonló helyzet utoljára 2014 elején alakult ki, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai szakadárok megsegítésével sikerült újra az égbe lőni a politikus belföldi támogatottságát. Dublőrje, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök, aki 2008–2012 között volt államfő, akkor került népszerűsége csúcsára, amikor az orosz hadsereg 2008 augusztusában kivívta a Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.","shortLead":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság –...","id":"20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd016b-648e-40ee-a0aa-93c2411db5be","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:10","title":"Vlagyimir Putyin a pofonok völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról beszélgettek, miként zavarodott meg a teljes kormánypárti kommunikáció Orbán Viktor és körének luxusutazásai kapcsán, és hogy mi a valódi botrány a nyaralási szokások mögött.","shortLead":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról...","id":"20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a074f1-6a52-4387-bc2a-d7c3de63f999","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:30","title":"Fülke: ezt benéztük, még Bayer sem elég bátor, hogy Orbán luxusútjait megvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több országra kiterjedő munkabeszüntetés miatt 250 járatot töröltek. ","shortLead":"A több országra kiterjedő munkabeszüntetés miatt 250 járatot töröltek. ","id":"20180928_Az_olaszok_is_beszalltak_az_europai_Ryanairsztrajkba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955df514-864a-4fc5-b814-758092be41aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Az_olaszok_is_beszalltak_az_europai_Ryanairsztrajkba","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:53","title":"Az olaszok is beszálltak az európai Ryanair-sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]