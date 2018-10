Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"100a0632-6f0c-4095-a140-e4ab1e3a5415","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vidéki kisvárosban érte tetten az RTL Híradója az új őrületet: a forgalmas útra feküdtek a kamaszok, miközben egymást videózták.","shortLead":"Egy vidéki kisvárosban érte tetten az RTL Híradója az új őrületet: a forgalmas útra feküdtek a kamaszok, miközben...","id":"20180930_Eletemet_egy_lajkert__Ismet_veszelyes_kihivas_terjed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100a0632-6f0c-4095-a140-e4ab1e3a5415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec694ab6-e97b-4444-871c-bbe390e6ddbc","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Eletemet_egy_lajkert__Ismet_veszelyes_kihivas_terjed","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:39","title":"Életemet egy lájkért? - Ismét veszélyes kihívás terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak műszaki cikkekre ennyit költöttek a szülők.","shortLead":"Csak műszaki cikkekre ennyit költöttek a szülők.","id":"20180929_25_ezer_forint_alatt_mar_alsoban_sem_lehet_meguszni_a_tanevkezdest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e46b3-bc47-46bd-9cd6-06df39591451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_25_ezer_forint_alatt_mar_alsoban_sem_lehet_meguszni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:11","title":"25 ezer forint alatt már alsóban sem lehet megúszni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","shortLead":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","id":"20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc6e81-7dec-4908-af58-e5f80ff2e192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:14","title":"Egy szemtanú szerint szándékosan okozták a pénteki tömegbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","shortLead":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","id":"20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bfc330-3a0a-4268-b495-e78c4fb41f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","timestamp":"2018. október. 01. 14:16","title":"Tudja, hány doboz csempészcigi fér egy kisbuszba? Ebbe a Mercedesbe például 156 ezer – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld vasútállomáshoz, megkönnyítve az utasok dolgát.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld...","id":"20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b71a317-2456-47e7-bf8c-ee01f4c53ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:15","title":"E héten lezárják a Déli pályaudvart, óriási káosz lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői posztjától. A körülmények ismeretében nem meglepő ez a fordulat.","shortLead":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői...","id":"20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773fa501-bc0d-4906-81c9-888ee9f8af15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:03","title":"Rendkívüli körülmények: főszerkesztőváltás a nagy szivárogtató Wikileaks oldalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is készítettek.","shortLead":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is...","id":"20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc49bf3-451c-4c2f-adf9-67bf5e0bfa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","timestamp":"2018. október. 01. 13:21","title":"Mercedes-AMG One néven támad a közel 900 millió forintos új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c243f4f-2ffc-4b0d-9361-a89825a286a7","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:30","title":"Nem 90, hanem 23 éves volt a sofőr, aki Franciaországban halálra gázolta a világjáró magyar vándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]