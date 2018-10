Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a gamer telefonok, és nemcsak a Razer, a Xiaomi is kiadja ütős készülékének utódját, legalábbis a főbb specifikáció már láthatók.","shortLead":"Egymást érik a gamer telefonok, és nemcsak a Razer, a Xiaomi is kiadja ütős készülékének utódját, legalábbis a főbb...","id":"20181003_xiaomi_black_shark2_specifikacio_tenaa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74bc455-c661-4de0-aa0e-30e9ca783b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_xiaomi_black_shark2_specifikacio_tenaa","timestamp":"2018. október. 03. 09:03","title":"Jön a Xiaomi ütős telefonjának utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek. A LMP volt országos elnökségi titkára szerint Szél a pártban \"jó ideje csak rombolt, pusztított\" és saját, LMP-n kívüli jövőjét építette fel, a szervezet megállíthatatlan összeomlása azonban nemcsak az ő hibája, hanem a tagságé is, amely asszisztált ehhez. ","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek...","id":"20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0f586-dd0f-46c4-a285-0b38db4b38a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","timestamp":"2018. október. 02. 13:35","title":"\"Fészbuk harcosok, szobaforradalmárok, most megehetitek, amit főztetek!\" – Szél kilépése apropóján temeti az LMP-t a volt titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt, csak politikai propagandára használta fel a Star Wars-filmről szóló vitát. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt...","id":"20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff79d6-45ff-4217-9f2f-b4f5879661e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","timestamp":"2018. október. 02. 20:55","title":"Valójában orosz trollok húzták le Az utolsó jediket a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","shortLead":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","id":"20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79956a42-39fe-4907-8cc6-e535d3ad44d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:36","title":"Elkapták a legismertebb francia gengsztert, aki helikopterrel szökött meg egy börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","id":"20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0e963e-4496-49dc-bd5e-e0cf0b782182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 02. 09:15","title":"Novák Katalin elárulta, mekkora lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","shortLead":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","id":"20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82620588-6798-4413-9f80-9f0789ce59a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","timestamp":"2018. október. 03. 15:44","title":"21 posta hamarabb zár a hétvégén, csomagkövetés sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert másképp tettek fel rá néhány díszkövet. Mondjuk a változtatást engedélyezte is a tervtanács – de mintha nem emlékezne rá.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert...","id":"20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd03604-7eae-4984-bb4f-63aacd2d386f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","timestamp":"2018. október. 02. 12:32","title":"Lebontják a díjnyertes házat, mert nem úgy áll a homlokzaton a díszkő, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]