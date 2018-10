Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","shortLead":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","id":"20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c23e0e-87bc-4f50-a5c2-cd8872fb5c27","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","timestamp":"2018. október. 03. 16:59","title":"Nézze meg ezt a kismalacot, ahogy egy kuvasszal szemtelenkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felajánlotta lemondását, amiért fake newst terjesztett.","shortLead":"Felajánlotta lemondását, amiért fake newst terjesztett.","id":"20181004_Az_allasaba_kerulhet_Lech_Walesa_szovivojenek_hogy_eltitkolta_Orban_hianyzo_alairasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93097d4a-38ff-416e-a7aa-ba6257a31435","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Az_allasaba_kerulhet_Lech_Walesa_szovivojenek_hogy_eltitkolta_Orban_hianyzo_alairasat","timestamp":"2018. október. 04. 15:25","title":"Az állásába kerülhet Lech Walesa szóvivőjének, hogy eltitkolta Orbán hiányzó aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi műszert, hulladékmentes cipőkollekciót, gerincbarát hátizsákot és 21. századira kalibrált jurtát is értékelt a zsűri. Nekünk ezek a kedvenceink.","shortLead":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi...","id":"20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea5f286-4923-4b06-9ce4-36bb6e4a43aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","timestamp":"2018. október. 04. 18:05","title":"Mobiljurtát és tartásjavító hátizsákot álmodtak a magyar tervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés letöltését kérte a bíróságtól.","shortLead":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés...","id":"20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148763-17d3-4a25-bf75-3d1b90525733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","timestamp":"2018. október. 04. 09:23","title":"Nem fizette a tartásdíjat, mehet a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00494c8-43e2-4930-a7b9-4f83b16cbbb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs harag, nincs harmadik fél.","shortLead":"Nincs harag, nincs harmadik fél.","id":"20181003_Gregor_Bernadett_Szarvas_Attila_valas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00494c8-43e2-4930-a7b9-4f83b16cbbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01775ba-6ae7-4913-b346-5d08655f84f1","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Gregor_Bernadett_Szarvas_Attila_valas","timestamp":"2018. október. 03. 11:32","title":"Negyedik férjétől is válik Gregor Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények aránya. Az emberiség fele ma már középosztálybeli – vagy gazdagabb.","shortLead":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények...","id":"20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448e1f8-c6cd-4bf2-8555-3d7eb9f176ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:16","title":"Hihetetlen mutatók: másodpercenként egy ember emelkedik ki a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon.","shortLead":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat...","id":"20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e36420-c7c2-4a5e-8682-86297b78e108","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","timestamp":"2018. október. 03. 12:09","title":"Hack: Sokkal súlyosabb következményei is lehetnek a bírói függetlenség elvesztésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karácsonyra viszont egy jóval olcsóbb slágertermékkel, a rollerrel számolnak a hazai webboltok. A magyarországi online kereskedelmi forgalom idén 20 százalékos növekedéssel megközelítheti a 440 milliárd forintot - ha a logisztikai munkaerőhiány nem szab gátat a kiszállításoknak.","shortLead":"Karácsonyra viszont egy jóval olcsóbb slágertermékkel, a rollerrel számolnak a hazai webboltok. A magyarországi online...","id":"20181004_Annyian_rendeltek_uj_tevet_a_focivebere_hogy_csaknem_felezer_milliardosra_nohet_a_webshopok_forgalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd994dbe-2ce0-4ba5-b8bc-639fca7db17f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Annyian_rendeltek_uj_tevet_a_focivebere_hogy_csaknem_felezer_milliardosra_nohet_a_webshopok_forgalma","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Annyian rendeltek új tévét a focivébére, hogy csaknem félezer milliárdosra nőhet a webshopok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]