[{"available":true,"c_guid":"977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","shortLead":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","id":"20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601c1502-fe2e-403b-a570-619a7e8eaf42","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","timestamp":"2018. október. 06. 13:14","title":"Megmarta gazdáját a mérgeskígyó, majd megszökött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","shortLead":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","id":"20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8729aa-b9f5-4a55-a442-d6a4b920fe2e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","timestamp":"2018. október. 07. 09:10","title":"Amerika ismét nekigyürkőzik Észak-Korea atommentesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül még büntetés nélkül lehet pótolni a matricát. ","shortLead":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül...","id":"20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f58f7b-363f-491e-93b4-17bbb1ebe954","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","timestamp":"2018. október. 06. 09:29","title":"Az útdíjkapu miatt inkább visszafordult és szembe ment a forgalommal egy autós Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","shortLead":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","id":"20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b7f7a-f32f-475d-b795-f5ccf2729f77","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:56","title":"Több ezer terhességi tesztet hívtak vissza Nagy-Britanniában téves pozitív eredmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis csatornák hálózata fut, amelyek a sár és víz tárolásában vesznek részt. ","shortLead":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis...","id":"20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce6cdae-2072-442a-a811-148c75ae83ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","timestamp":"2018. október. 06. 11:03","title":"Észrevette már, milyen ráncosak az elefántok? Kiderült, hogy nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély sem volt az utak minősége miatt Lambózni, végre vásárolhatnak az olasz márkától.","shortLead":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély...","id":"20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a33a08d-59f5-4d55-8c01-c4480525c71d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","timestamp":"2018. október. 07. 09:07","title":"Ideje volt, hogy megkapja az első orosz tuningot a Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]