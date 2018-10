Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","id":"20181009_inflacio_dragulas_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930147c-b5c0-4230-80dc-cf9102362d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_inflacio_dragulas_arak","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Nagyot nőtt az infláció, közel hat éve nem volt ekkora drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg légitámaszpontról. A küldetés nemcsak sikeres volt, de minden eddiginél látványosabb is.","shortLead":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg...","id":"20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276271a3-4e8a-4be3-b646-73bf7f3e7caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","timestamp":"2018. október. 08. 20:43","title":"Fotók: Az eddigi leglátványosabb rakétakilövését hozta össze a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A török rendőrök ellenőrzik a boltokban az árakat.","shortLead":"A török rendőrök ellenőrzik a boltokban az árakat.","id":"20181010_Erdogan_inflacio_torok_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a935db-6489-4407-aefd-587f87bb9fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Erdogan_inflacio_torok_rendor","timestamp":"2018. október. 10. 17:15","title":"A rendőrséget veti be Erdogan az infláció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu/mult-kor.hu","category":"vilag","description":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","shortLead":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","id":"20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c539e6-0536-4ac7-88dc-126958fdbed7","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","timestamp":"2018. október. 09. 05:55","title":"Az interneten keres minisztereket maga mellé az új iraki kormányfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4322b5a-cae2-472e-ab61-6a1803a12fa2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sarokcsiszolóval vágták le az emléktáblát rögzítő vascsavarokat az Oltár-kőnél. ","shortLead":"Sarokcsiszolóval vágták le az emléktáblát rögzítő vascsavarokat az Oltár-kőnél. ","id":"20181009_Valaki_levagta_Eross_Zsolt_emlektablajat_a_Bekasszorosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4322b5a-cae2-472e-ab61-6a1803a12fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2d9c2a-ac85-49c2-a770-d5877596aeed","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Valaki_levagta_Eross_Zsolt_emlektablajat_a_Bekasszorosnal","timestamp":"2018. október. 09. 20:23","title":"Valaki levágta Erőss Zsolt emléktábláját a Békás-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza, amikor megkérdezték, mit tettek, hogy ne kerüljön külföldre a győri cukorkagyár.","shortLead":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza...","id":"20181009_Negro_munka_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5404df41-a794-4c87-8d4a-a00be9fcb2ec","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Negro_munka_gyor","timestamp":"2018. október. 09. 09:39","title":"A kormány a Negro-gyár külföldre költözéséről: úgyis sok már a munkahely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]