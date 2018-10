Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e68ec6-150b-44cc-97bb-98d280267b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","timestamp":"2018. október. 27. 12:46","title":"Nem tért vissza a börtönbe, a rendőrség körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a275f91-77d2-4ef3-aa2e-0b85d335cb43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap még meg lehet nézni a kiállítást. ","shortLead":"Vasárnap még meg lehet nézni a kiállítást. ","id":"20181027_autoshow_video_2018_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a275f91-77d2-4ef3-aa2e-0b85d335cb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730d1900-92f6-4fcb-a0a4-71661adec83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autoshow_video_2018_budapest","timestamp":"2018. október. 27. 14:28","title":"Pár hónapos márka újdonságai is láthatók a Budapest Auto Show-n - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb sejtszámuk több veszélyes mutáció kialakulására ad lehetőséget – állítja a Kaliforniai Egyetem evolúciós, ökológiai és szerves biológiai tanszékének kutatócsoportja.","shortLead":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb...","id":"20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c6be61-e966-41be-9623-c1ab5e6a7c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","timestamp":"2018. október. 26. 19:03","title":"Magasabb ön 162 centinél? Sokkal? Ez rosszabb hír, mint eddig gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","shortLead":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","id":"20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35c850b-3361-4f67-bf2e-fc5383d4b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","timestamp":"2018. október. 26. 17:07","title":"Dolph Lundgrennel, a \"harmadik apostollal\" csinált zseniális reklámot a Volvo - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"","category":"itthon","description":"A problémát végül megoldották a pilóták.","shortLead":"A problémát végül megoldották a pilóták.","id":"20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6429ca-1cfc-464a-99ab-9a6398c64d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","timestamp":"2018. október. 28. 14:28","title":"Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint egy évig ugráltatta a kormány a CEU-t, de a végén elérte, hogy az egyetem bejelentse, ha egy hónapon belül nincs megállapodás, Bécsbe költöznek. A törvényileg előírt amerikai kampuszban január óta folyik az oktatás, a New Yorkkal kötendő államközi megállapodás-tervezet tavaly szeptember óta kész. A kormány most a \"siker\" kapujában áll.","shortLead":"Több mint egy évig ugráltatta a kormány a CEU-t, de a végén elérte, hogy az egyetem bejelentse, ha egy hónapon belül...","id":"20181026_kormany_ceu_becs_koltozes_kozep_europai_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893e256e-1b45-4f0f-971d-a2fa9d419e71","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_kormany_ceu_becs_koltozes_kozep_europai_egyetem","timestamp":"2018. október. 26. 17:10","title":"Kéjes lassúsággal végzi ki a kormány a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b168bbbf-2a03-4398-b495-53feafdde6a9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valaki kitalálta, hogy a „szemünk előtt lévő tudást” szeretné demokratikusan és könnyen elérhetővé tenni. Maga is meglepődhetett, hogy a vállalkozás már a második évtől nyereségessé vált.","shortLead":"Valaki kitalálta, hogy a „szemünk előtt lévő tudást” szeretné demokratikusan és könnyen elérhetővé tenni. Maga is...","id":"201839_tudas_aszenakazalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b168bbbf-2a03-4398-b495-53feafdde6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c31a45e-83a3-4e05-8440-6f1eb3a11f8c","keywords":null,"link":"/kkv/201839_tudas_aszenakazalban","timestamp":"2018. október. 27. 11:00","title":"Sejtjük, hogy a YouTube egy aranybánya. De hogy így is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]