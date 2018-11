Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","shortLead":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","id":"20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e6648-9722-433a-9890-0a800c3f4187","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","timestamp":"2018. november. 07. 08:17","title":"Magyar sikertörténetet lát Kövér László Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk egy tőlünk sok száz/ezer fényévre lévő esetleges idegen civilizáció tudtára, hogy létezünk. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatója szerint sikerült megtalálni a választ ez utóbbi kérdésére.","shortLead":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk...","id":"20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad8fa8-b775-442b-be57-6c3644d3d4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","timestamp":"2018. november. 07. 09:03","title":"Kész a terv: fel kell lőnünk egy szupererős lézert az űrbe, így garantált, hogy kiszúrnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók...","id":"20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0453a-79b2-43ef-b260-f63ef1222fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Egy-két év múlva már ebből épülhetnek a házak: elkészült az emberi vizeletből gyártott tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","shortLead":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","id":"20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d3cda2-af16-460c-ac86-c7f18ca3e04b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","timestamp":"2018. november. 06. 14:15","title":"Barátkozásban is különböznek az éjjeli baglyok és a pacsirták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","shortLead":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","id":"20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96fcbc5-4097-46c7-8db8-1a7252da86d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","timestamp":"2018. november. 06. 12:09","title":"Megint elnapolták Budaházy tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]