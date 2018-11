Ibrahimovic bődületes gólja lett az év találata Amerikában – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1432cc21-3350-428c-b255-643650c9b727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen a társadalmi nemek mesterszak megszüntetése, a felsőoktatás autonómiáját érintő beavatkozások és gazdasági átalakítások ellen tiltakoznak.","shortLead":"Az eseményen a társadalmi nemek mesterszak megszüntetése, a felsőoktatás autonómiáját érintő beavatkozások és gazdasági...","id":"20181113_elte_corvinus_ceu_sztrajknap_tarsadalmi_nemek_flashmob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1432cc21-3350-428c-b255-643650c9b727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16d40ee-e98f-4217-aa82-9b3606694d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_elte_corvinus_ceu_sztrajknap_tarsadalmi_nemek_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 08:30","title":"Egyre többen csatlakoznak az ELTE-s sztrájknaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","id":"20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181a2c7-952a-4868-9117-a07f3e764f26","keywords":null,"link":"/sport/20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 12. 18:37","title":"Szövetségi kapitány: Nem biztos, hogy kezdő lesz Dzsudzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar.","shortLead":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos...","id":"20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81249840-7f41-4297-82e3-efaa8754febd","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","timestamp":"2018. november. 13. 16:35","title":"Mennyire jó magyar nyelvtanból? Tesztelje ezzel a szótotóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor a NATO hadgyakorlatot tartott. A problémát a polgári légiközlekedésben is észlelték.","shortLead":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor...","id":"20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cb63e-2012-41b4-8dd9-f490596bd8c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","timestamp":"2018. november. 12. 14:33","title":"Blokkolhatták a GPS-jelet az oroszok Finnországnál, az utasszállítók is megérezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A filmes világ mellett a teljes videojátékos szakma is búcsúzik a 95 éves korában elhunyt Stan Lee-től. ","shortLead":"A filmes világ mellett a teljes videojátékos szakma is búcsúzik a 95 éves korában elhunyt Stan Lee-től. ","id":"20181113_stan_lee_marvel_comics_xbox_phil_spencer_spider_man_vince_zampella_titanfall_mortal_kombat_obsidian_entertainment_ed_boon_xcom_jake_solomon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368fb698-ee4f-4a93-9b5a-e5e6c84050ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_stan_lee_marvel_comics_xbox_phil_spencer_spider_man_vince_zampella_titanfall_mortal_kombat_obsidian_entertainment_ed_boon_xcom_jake_solomon","timestamp":"2018. november. 13. 18:33","title":"Stan Lee halála: a videojátékosok is gyászolják a legnagyobb képregényfigurák atyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","shortLead":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","id":"20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9638a4-6505-408e-9b4e-3e8dc73103b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","timestamp":"2018. november. 13. 13:40","title":"Két baleset is történt az M30-ason Sajópetrinél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez derül ki a Magyar Egészségügyi Kamara friss felméréséből, melyet az RTL hétfő esti híradója tett közzé.","shortLead":"Ez derül ki a Magyar Egészségügyi Kamara friss felméréséből, melyet az RTL hétfő esti híradója tett közzé.","id":"20181112_Tobb_mint_30_szazalekos_szakapolohiany_van_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf8d130-5fae-4e89-8ba5-bad95b7f21e1","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Tobb_mint_30_szazalekos_szakapolohiany_van_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. november. 12. 21:19","title":"Több mint 30 százalékos szakápolóhiány van az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]