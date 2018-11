Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a 60 napon túl lejárt számla.","shortLead":"Sok a 60 napon túl lejárt számla.","id":"20181118_Atlepte_a_lelektani_50_milliard_forintos_hatart_a_korhazak_adossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9823c8e9-63f4-4462-9dca-70a352e52979","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Atlepte_a_lelektani_50_milliard_forintos_hatart_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. november. 18. 16:43","title":"Átlépte a lélektani 50 milliárd forintos határt a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","shortLead":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","id":"20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6072142a-96f4-4a36-8e44-ec8a92da77d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","timestamp":"2018. november. 18. 13:38","title":"A Fidesz nemrég még megszavazta Sargentini jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt érdemes a mobilt eltenni, mert 15-20 perc kell a szemünknek, hogy megszokja a sötétséget.","shortLead":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt...","id":"20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e798232b-daa7-429a-a7b4-ec0005fd43af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","timestamp":"2018. november. 17. 09:03","title":"Ma éjjel nézzen fel az égre, gyönyörű dolgot fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött eb. A várpalotaiak félnek az utcán sétálni, az RTL Klub híradójának azt mondták, többször előfordult már, hogy a kiszökött kutyák agresszíven viselkedtek.","shortLead":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött...","id":"20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530437e-d5bb-43da-9767-906430311d55","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","timestamp":"2018. november. 17. 21:15","title":"Kutyafalka terrorizálja a lakótelepen élőket Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló központok, repülőterek elfoglalása a cél.","shortLead":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló...","id":"20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1b5af-1aa0-4f51-b2b1-88ec79971162","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","timestamp":"2018. november. 17. 11:38","title":"Sárga mellényes \"taxisblokád\", egy halottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja a Google Térkép.","shortLead":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja...","id":"20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca61df6-8b9f-407e-bd48-1d61d4d7dc5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Új funkciót építettek a Google Térképbe, könnyebben elérheti a kedvenc helyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c9ced-6dc3-4d15-9ce2-cba7c7c3e27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szerencsére jól van, hála megmentőinek.","shortLead":"Az állat szerencsére jól van, hála megmentőinek.","id":"20181116_Beszorult_kiscicat_mentettek_a_tuzoltok_Veresegyhazan__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811c9ced-6dc3-4d15-9ce2-cba7c7c3e27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c291fc33-3bf7-4751-8cbd-6dca497bef70","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Beszorult_kiscicat_mentettek_a_tuzoltok_Veresegyhazan__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 21:14","title":"Kiscicát mentettek a tűzoltók Veresegyházon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835e4a8-3d1e-46c9-a92b-24d63633c24e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook oldalán azt írja, megvédi édesapját, aki már nem tudja megvédeni magát. ","shortLead":"Facebook oldalán azt írja, megvédi édesapját, aki már nem tudja megvédeni magát. ","id":"20181117_Dobrev_Klara_is_megszolalt_a_gruevszki_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1835e4a8-3d1e-46c9-a92b-24d63633c24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b9e6b7-3e62-4360-bdd6-ca807ff16335","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Dobrev_Klara_is_megszolalt_a_gruevszki_ugyben","timestamp":"2018. november. 17. 15:42","title":"Dobrev Klára is megszólalt a gruevszki ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]