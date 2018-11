Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754","c_author":"Szabó Márta","category":"kkv","description":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig a külföldiekre alapoz Itáliában.","shortLead":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig...","id":"201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a73061-8627-41da-ae0e-9b222027f0cc","keywords":null,"link":"/kkv/201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","timestamp":"2018. november. 17. 12:30","title":"Kockázatos lépés volt, de bejött - így nyitott a Starbucks Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox-főnök Phil Spencer a LevelUpnak nyilatkozva mondott néhány érdekességet az iparág jövőjéről, eközben pedig olyan dolgokról beszélt, amelyek egy új konzol jellemzői is lehetnének. ","shortLead":"Az Xbox-főnök Phil Spencer a LevelUpnak nyilatkozva mondott néhány érdekességet az iparág jövőjéről, eközben pedig...","id":"20181117_microsoft_xbox_one_x_phil_spencer_uj_xbox_playstation_5_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36939134-a1f6-4f57-8775-74cc6890ea40","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_microsoft_xbox_one_x_phil_spencer_uj_xbox_playstation_5_konzol","timestamp":"2018. november. 17. 13:03","title":"Lehet, hogy a Microsoft egyik fejese épp most kotyogta el az új Xbox legnagyobb durranásait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonát, apportálja a Kall Ingredients Kft.-vel szemben fennálló követeléseket, és értékesíti médiavállalkozásait – utóbbiak most indulhatnak el Liszkay Gábor és Vaszily Miklós alapítványa felé, mely a kormányhoz közel álló televíziókat és rádiókat olvasztja magába.","shortLead":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű...","id":"20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df23b2cc-4f05-44d1-9dd2-224be5467efc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","timestamp":"2018. november. 16. 10:44","title":"3 milliárdot keresett Mészáros azzal, hogy egyik zsebéből a másikba tette a Mediaworksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira. Mark Zuckerberg azt állítja, ő nem tudott erről, csak a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet...","id":"20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe6db6-971e-4170-97c3-41a057a749bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","timestamp":"2018. november. 16. 10:04","title":"Zuckerberg a sajtóból értesült róla, hogy a Facebook Sorost lejárató céggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tomboló mosómedvékhez riasztották a rendőröket Nyugat-Virgíniában. Kiderült, az állatok berúgtak a megerjedt vadalmáktól, ezért vadultak meg.","shortLead":"Tomboló mosómedvékhez riasztották a rendőröket Nyugat-Virgíniában. Kiderült, az állatok berúgtak a megerjedt...","id":"20181116_Reszeg_mosomedvek_terrorizaltak_a_lakossagot_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7425a438-9f86-4592-adef-147b01a773eb","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Reszeg_mosomedvek_terrorizaltak_a_lakossagot_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 16. 10:02","title":"Részeg mosómedvék terrorizálták egy amerikai kisváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","shortLead":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","id":"20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9178a78-3df4-4765-bce0-668da07be983","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","timestamp":"2018. november. 18. 08:15","title":"Nézzen be a Vidi új, 14 milliárdos stadionjába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az extrém sportoló már elindult Chiléből az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első magyarként akarja elérni a Déli-sarkpontot, ahova egy darabig a Fókusz stábja is elkíséri.","shortLead":"Az extrém sportoló már elindult Chiléből az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első...","id":"20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69abf5d7-a3d9-497e-a40c-a6d36e893106","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 21:05","title":"Útrakész a Déli-sarkra induló Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA és az asztronautái továbbra is a Marsra készülnek, még ha halálos sugárzásnak, esetleges látásvesztésnek és csontsorvadásnak vannak is kitéve. Szakértők szerint az ember 25 éven belül léphet a vörös bolygóra.","shortLead":"Az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA és az asztronautái továbbra is a Marsra készülnek, még ha halálos...","id":"20181116_mars_misszio_tom_jones_urhajos_nasa_mars_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbb5bbd-2e3c-4587-acbd-3b38dac31141","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_mars_misszio_tom_jones_urhajos_nasa_mars_utazas","timestamp":"2018. november. 16. 18:03","title":"Egy volt űrhajós azt mondja, 25 éven belül mindent megoldunk, és ember lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]