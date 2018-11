Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","shortLead":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","id":"20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd89094-0a42-4a0a-96a1-edd7ebe8838d","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Engedett az Európai Bizottságnak a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","shortLead":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","id":"20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18ebe8c-5f3a-4c8c-beb0-70b64c1e5334","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Elfogtak még 15 pénzügyőrt, akik saját zsebre dolgoztak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"4 ezer milliárd forintot őrizgetünk valahol készpénzt – de nem banki széfekben. Az adóhatóságnak viszont nem tetszik a bérelhető magánszéfek ellenőrizhetetlensége. A Magyar Nemzeti Banktól az elmúlt évben több mint 200 millió forint büntetést kaptak a piaci szereplők.","shortLead":"4 ezer milliárd forintot őrizgetünk valahol készpénzt – de nem banki széfekben. Az adóhatóságnak viszont nem tetszik...","id":"20181121_Uti_az_MNB_a_maganszefeket__4_ezer_milliardot_sejtenek_bennuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c04ba27-1630-4d79-9fed-66a26d46d5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uti_az_MNB_a_maganszefeket__4_ezer_milliardot_sejtenek_bennuk","timestamp":"2018. november. 21. 13:09","title":"Üti az MNB a magánszéfeket – 4 ezer milliárdot sejtenek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]