Sokszor írtunk már mi is arról, hogyan került a padlóra a magyar bokszszövetség. Erdei Zsolt szövetségi elnök felvette a kesztyűt, ügyészségi vizsgálatot kért maga ellen, miközben az is kiderült, Orbán haragszik a sportvezetőkre.

Sokan, sokszor és sok helyen elmondták már a véleményüket a magyar ökölvívásról, de Kovács István, akit többen Kokóként ismernek csak, eddig hallgatott. Eddig – ugyanis a Magyar Hangnak interjút adott most.

December 15-én közgyűlést tart a Magyar Ökölvívó Szövetség, kérdés, elmegy-e Kokó. „Érdekes, hosszú ideje Ön az első, aki egyáltalán rákérdez arra, hogy bizonyos esetben miként döntenék” – válaszolta az újságírói kérdésre a korábbi sportoló.

Most elsősorban egy olyan emberre van szükség, aki konszolidálni tudná a helyzetet. Mondjuk ki nyíltan, szükség van az állam beavatkozására, segítségére, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetet a piac, a támogatók képtelenek lennének megoldani. Így akár egy olyan vezető is érkezhetne, aki megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik, még az sem baj, ha nem az ökölvívás világából érkezne. Aztán kéne egy másik, aki pedig a szakmáért felelne és semmi köze nem lenne a pénzhez, aki a sportágat elindítaná végre felfelé, aki határozott célokat tűzne ki, aki elszámoltatná a múlt bűneit és felmérné, hogy milyen nagy a lemaradás a nemzetközi mezőnytől. Odafigyelne az edzőképzésre, kialakítana egy egységes felkészülési rendszert. Ez akár lehetnék én is, de tudnom kéne, hogy a sportág, az ökölvívásban szereplők tényleg a megújulást szeretnék-e, vagy csak azt, hogy valaki betömje a keletkezett lyukat. Találjuk meg egymást, beszéljünk róla, egyáltalán van-e igény arra, hogy a sportág rendszerváltásában, az újjáépítésben szerepet vállaljak, akár elnökként, vagy akár más feladatkörben.

Ha az általa említett és kívánatos személy bevonására nem kerülne sor, akkor vállalná az elnökséget, de „nagyon szigorú feltételekhez kötném, és nem a saját magam, hanem a sportág jövője érdekében”.

Amiket korábban neki, nekik megígért Erdei, azok nem valósultak meg, ő viszont betartja, amit mondott, nem áll be az Erdeit bűnösnek kiáltók népes táborába. „Majd az ügyészség nyomozása eldönti, mekkora szerepe van a csődben, a közgyűlés pedig azt, hogy valóban bízik-e benne ezek után is. De ha jogilag nem is, emberileg az is bűnös, aki olyan feladat elé állította őt, amiről mindenki, még ő maga is pontosan tudta, hogy nem alkalmas rá. Ez nem kritika, nem vélemény, ez egyszerű tény. Ettől a ténytől ő nem lett rosszabb ökölvívó vagy edző.”